  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 10.10.2025Meniny má Slavomíra
14°Bratislava

KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

  • DNES - 17:19
  • Bratislava
KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií.

Podľa KDH ide o jasný dôkaz, že vláda pomáha hazardnej lobby na úkor bežných ľudí, živnostníkov a pracujúcich.

Keď ide o peniaze bežných ľudí a firiem, vláda neváha zvyšovať dane a poplatky. Ale keď ide o hazard, zrazu má pochopenie a ústretovosť. Toto nie je sociálna vláda, toto je vláda lobistov hazardu,“ povedal predseda hnutia Milan Majerský.

KDH priblížilo, že pôvodný návrh počítal so zvýšením odvodov z hazardu s prínosom 19 miliónov eur do rozpočtu, no vláda ich znížila tak, že reálny efekt bude len približne 12 miliónov eur. Najväčšiu úľavu dostali podľa hnutia práve kasína, namiesto zvýšenia poplatku z 9300 eur na 4400 eur ročne. Hazard je podľa hnutia spoločensky škodlivé odvetvie s obrovskými ziskami, ktoré má povinnosť prispievať viac, nie menej.

Podpredseda hnutia Marián Čaučík uviedol, že vláda ide zdierať poctivých zamestnancov, živnostníkov a firmy, ale hazardu ide pomáhať. Kasína a herne podľa jeho slov opäť vyhrali. Čaučík pripomenul, že vláda už pri prijímaní konsolidačného balíčka dala hazardu špeciálnu výhodu, keď umožnila kabinetu meniť sadzby nariadením namiesto zákonom. „Vtedy sme hovorili, že je to otvorená cesta pre lobing. A dnes sa to potvrdilo,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

DNES - 16:41Ekonomické

Minister dopravy mal podľa opozičného hnutia podpísať dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho známym.

Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy a zvýši sa nezamestnanosť

Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy a zvýši sa nezamestnanosť

DNES - 16:22Ekonomické

Opozičný poslanec Jozef Hajko reagoval na schválenie rozpočtu vládou na budúci rok.

Hajko predložil na hospodárskom výbore uznesenia na šetrenie spotreby energií

Hajko predložil na hospodárskom výbore uznesenia na šetrenie spotreby energií

DNES - 13:55Ekonomické

Opozičný poslanec Jozef Hajko predložil na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti návrhy dvoch uznesení, ktoré by zaviazali vládu šetriť spotrebu energií.

ÚRSO: REPowerEU je nerozumný projekt ohrozujúci energetickú bezpečnosť štátov EÚ

ÚRSO: REPowerEU je nerozumný projekt ohrozujúci energetickú bezpečnosť štátov EÚ

DNES - 13:22Ekonomické

Bez ekonomickej racionality je podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo strany Európskej únie (EÚ) dlhodobo neudržateľná.

Vosveteit.sk
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP