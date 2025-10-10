PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb
- DNES - 16:41
- Bratislava
Minister dopravy mal podľa opozičného hnutia podpísať dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho známym.
Po tom, ako minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) zmenil zmluvu riaditeľovi štátneho podniku Letové prevádzkové služby Miroslavovi Boháčovi, mu následne priznal mimoriadnu odmenu vo výške viac ako 42.000 eur. To je len ďalší príklad toho, ako si Smer-SD predstavuje spravovanie štátu, vyhlásil odborník na dopravu opozičného PS Martin Pekár.
„Je neprijateľné, aby v čase, keď železnice chátrajú, infraštruktúra je v dezolátnom stave a ministerstvo nemá peniaze na opravu ciest, minister Ráž podpisoval dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho dlhoročným známym,“ povedal Pekár. Ide podľa neho o ukážku starého systému, v ktorom sa lojalita odmeňuje viac než výsledky.
Pekár uviedol, že Ráž s Boháčom boli spolupracovníkmi na ministerstve zdravotníctva počas tretej vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Namiesto odbornej kontroly a transparentnosti tu vidíme uzavretý kruh kamarátov, ktorí si navzájom dvíhajú platy a odmeny z peňazí daňových poplatníkov,“ dodal.
