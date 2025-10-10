Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy a zvýši sa nezamestnanosť
- DNES - 16:22
- Bratislava
Opozičný poslanec Jozef Hajko reagoval na schválenie rozpočtu vládou na budúci rok.
V roku 2026 sa zastaví rast reálnych miezd, inflácia bude rovnako vysoká ako tento rok a zvýši sa aj nezamestnanosť, čo sú dôsledky tretieho konsolidačného balíka. Uviedol to opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) v reakcii na piatkové schválenie rozpočtu vládou na budúci rok.
Spresnil, že takmer z troch štvrtín zaťažia ďalšie konsolidačné opatrenia živnostníkov, zamestnávateľov či samosprávy, pričom iba štvrtinu má znášať vláda. „Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) hovorí tiež o tom, že svojej (vládnej) nástupkyni zachová verejné financie v zdravom stave, keď sa však pozrieme len na minulý, tento a budúci rok, tak zadlženie štátu sa zvýši o 22 miliárd eur,“ doplnil Hajko.
Zároveň vyzval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ozrejmil verejnosti, v akom stave nechá štátnu pokladnicu a koľko peňazí v nej zostane.
