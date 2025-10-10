Cudzie drony zaznamenali už aj nad objektmi v Česku
- DNES - 15:26
- Praha
Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony.
Potvrdila to česká armáda s tým, že je pripravená ich zachytiť a zneškodniť. V piatok to uviedol server Echo24.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hovorkyňa Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Zdeňka Sobarňa Košvancová odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Dodala, že česká armáda priebežne o hrozbách komunikuje s aliančnými partnermi, avšak aj tieto informácie sú v utajovanom režime.
AČR je podľa jej slov pripravená drony detegovať, identifikovať a zneškodniť, a to buď elektricko-magnetickým rušením alebo kinetickou silou. „S voľbou formy nasadenia sily súvisia aj možné riziká vedľajších škôd,“ spresnila hovorkyňa a podotkla, že podmienky nasadenia armády na území ČR sú definované zákonmi.
Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.
Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.
