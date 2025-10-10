  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 10.10.2025Meniny má Slavomíra
16°Bratislava

Cudzie drony zaznamenali už aj nad objektmi v Česku

  • DNES - 15:26
  • Praha
Cudzie drony zaznamenali už aj nad objektmi v Česku

Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony.

Potvrdila to česká armáda s tým, že je pripravená ich zachytiť a zneškodniť. V piatok to uviedol server Echo24.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hovorkyňa Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Zdeňka Sobarňa Košvancová odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Dodala, že česká armáda priebežne o hrozbách komunikuje s aliančnými partnermi, avšak aj tieto informácie sú v utajovanom režime.

AČR je podľa jej slov pripravená drony detegovať, identifikovať a zneškodniť, a to buď elektricko-magnetickým rušením alebo kinetickou silou. „S voľbou formy nasadenia sily súvisia aj možné riziká vedľajších škôd,“ spresnila hovorkyňa a podotkla, že podmienky nasadenia armády na území ČR sú definované zákonmi.

Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.

Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri hraniciach so Slovenskom vznikne

Pri hraniciach so Slovenskom vznikne "Údolie dronov"

DNES - 15:23Zahraničné

Samospráva poľského Podkarpatského vojvodstva, ktoré hraničí s Prešovským krajom, plánuje vytvoriť tzv. Údolie dronov a podporiť rozvoj technológií bezpilotných lietadiel v regióne.

Bielemu domu sa nepáči, že Nobelovu cenu za mier nedostal Trump

Bielemu domu sa nepáči, že Nobelovu cenu za mier nedostal Trump

DNES - 14:41Zahraničné

Biely dom v piatok kritizoval rozhodnutie Nórskeho Nobelovho výboru udeliť Nobelovu cenu za mier líderke venezuelskej opozície Maríi Corine Machadovej, a nie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.

Netanjahu: Izraelské sily zostanú v Gaze, kým sa Hamas neodzbrojí

Netanjahu: Izraelské sily zostanú v Gaze, kým sa Hamas neodzbrojí

DNES - 14:34Zahraničné

V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na vopred dohodnutú líniu.

Obyvatelia severu Pásma Gazy sa začínajú vracať, Izrael ich varuje pred rizikami

Obyvatelia severu Pásma Gazy sa začínajú vracať, Izrael ich varuje pred rizikami

DNES - 13:41Zahraničné

Len krátko po tom, čo izraelská armáda v piatok napoludnie miestneho času oznámila začiatok platnosti prímeria vo vojne s palestínskym hnutím Hamas, sa tisíce obyvateľov Pásma Gazy vydali na sever palestínskej enklávy.

Vosveteit.sk
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strachRobot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhaleniaRusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP