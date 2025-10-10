  • Články
Pri hraniciach so Slovenskom vznikne "Údolie dronov"

  DNES - 15:23
  Rzeszov
Samospráva poľského Podkarpatského vojvodstva, ktoré hraničí s Prešovským krajom, plánuje vytvoriť tzv. Údolie dronov a podporiť rozvoj technológií bezpilotných lietadiel v regióne.

Projekt v hodnote 10 miliónov eur má byť financovaný z fondov Európskej únie a jeho súčasťou bude vybudovanie pristávacej plochy, hangáru, výcvikového centra a centra certifikácie a testovania dronov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií vojvodstva.

Maršalek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl v piatok na tlačovej konferencii v Podkarpatskom centre inovácií v Rzeszove uviedol, že cieľom projektu je rozvíjať kompetencie regiónu v oblasti letectva a kozmonautiky, ktoré patria medzi jeho inteligentné špecializácie. Dodal, že poloha pri hranici s vojnou zasiahnutou Ukrajinou núti región premýšľať aj o otázkach bezpečnosti.

Členka vedenia vojvodstva Malgorzata Jarosiňska-Jedynak zdôraznila, že tzv. Údolie dronov umožní rozvíjať technológie využiteľné v obrannom aj civilnom sektore. Podľa nej by projekt mal byť financovaný z programu Fondy EÚ pre Podkarpatie na roky 2021 – 2027, pričom rozhodnutie Európskej komisie sa očakáva do konca tohto roka.

Partnerom samosprávy má byť Klaster bezpilotných systémov. Jeho prezidentka Aneta Lobodziňska uviedla, že údolie poskytne bezpečný priestor na vývoj, testovanie a certifikáciu dronov. Vysvetlila, že podľa predpisov musia rôzne typy dronov prechádzať procesom certifikácie, ktorý by sa mohol uskutočňovať práve na tomto mieste.

Projekt zapadá do širšej stratégie rozvoja bezpilotných technológií v regióne. Podkarpatsko sa stalo lídrom v tejto oblasti po víťazstve v súťaži Poľskej agentúry leteckej navigácie, v rámci ktorej vznikne Centrum kompetencií pre bezpilotné lietadlá. Ďalší projekt v tejto oblasti sa sústreďuje v meste Krosno, ktoré leží asi 30 km od hraníc so Slovenskom.

Ortyl dodal, že región chce spojiť všetky vznikajúce projekty do jednotného systému, ktorý urobí z Podkarpatska najväčší priestor v Poľsku určený na testovanie a prevádzku dronov.

Cieľom týchto iniciatív je vytvoriť sieť deviatich centier kompetencií v Poľsku, ktoré podporia rozvoj národného trhu s dronmi a prinesú nové služby, inovácie a pracovné miesta v technologickom sektore.

Zdroj: Info.sk, TASR
