  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 10.10.2025Meniny má Slavomíra
16°Bratislava

Polícia vyšetruje trestný čin: Spoznáte muža na fotkách?

  • DNES - 14:44
  • Bratislava
Polícia vyšetruje trestný čin: Spoznáte muža na fotkách?

Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri stotožňovaní osoby na fotkách.

Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež luxusných hodiniek v jednej z prevádzok v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Ku krádeži došlo 5. septembra. Neznámy páchateľ ukradol dvoje strieborné náramkové hodinky. Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu vo výške približne 5100 eur.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, kontaktovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zoroslav Kollár odovzdal podpisy na vznik strany. Ako sa bude volať?

Zoroslav Kollár odovzdal podpisy na vznik strany. Ako sa bude volať?

DNES - 14:54Domáce

Kollár sa chce "postaviť proti systému, ktorý 35 rokov vytváral výsady pre vyvolených".

Situácia kvír ľudí sa podľa aktivistov zhoršuje, štát diskrimináciu odmieta

Situácia kvír ľudí sa podľa aktivistov zhoršuje, štát diskrimináciu odmieta

DNES - 14:36Domáce

Situácia kvír ľudí sa na Slovensku tri roky po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha naďalej zhoršuje.

Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný

Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný

DNES - 14:06Domáce

Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Július Jakab na tlačovej konferencii.

Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

DNES - 13:52Domáce

Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES).

Vosveteit.sk
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strachRobot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhaleniaRusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP