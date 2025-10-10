Polícia vyšetruje trestný čin: Spoznáte muža na fotkách?
Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri stotožňovaní osoby na fotkách.
Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež luxusných hodiniek v jednej z prevádzok v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Ku krádeži došlo 5. septembra. Neznámy páchateľ ukradol dvoje strieborné náramkové hodinky. Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu vo výške približne 5100 eur.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, kontaktovali.
Zoroslav Kollár odovzdal podpisy na vznik strany. Ako sa bude volať?
Kollár sa chce "postaviť proti systému, ktorý 35 rokov vytváral výsady pre vyvolených".
Situácia kvír ľudí sa podľa aktivistov zhoršuje, štát diskrimináciu odmieta
Situácia kvír ľudí sa na Slovensku tri roky po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha naďalej zhoršuje.
Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný
Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Július Jakab na tlačovej konferencii.
Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit
Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES).