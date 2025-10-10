  • Články
Bielemu domu sa nepáči, že Nobelovu cenu za mier nedostal Trump

  • DNES - 14:41
  • Washington
Biely dom v piatok kritizoval rozhodnutie Nórskeho Nobelovho výboru udeliť Nobelovu cenu za mier líderke venezuelskej opozície Maríi Corine Machadovej, a nie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, píše TASR.

Nobelov výbor ukázal, že dáva prednosť politike pred mierom,“ napísal hovorca Bieleho domu Steven Cheung v príspevku na platforme X.

Prezident Trump bude naďalej uzatvárať mierové dohody, ukončovať vojny a zachraňovať životy. Má srdce humanistu a nikdy nebude nikto, kto by dokázal hory prenášať silou svojej vôle tak ako on,“ dodal hovorca Bieleho domu.

Nobelov výbor toto rozhodnutie zdôvodnil Machadovej „neúnavnou prácou pri presadzovaní demokratických práv pre občanov Venezuely a jej bojom za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“. Označil ju za jeden z najvýnimočnejších príkladov občianskej odvahy v Latinskej Amerike v poslednom období.

Trump sa túžbou získať tohtoročnú Nobelovu cenu mieru v uplynulých mesiacoch netajil. Tvrdil, že si ju podľa svojich slov zaslúži za ukončenie siedmich ozbrojených konfliktov vo svete za trištvrte roka. Do tejto bilancie započítal ozbrojené konflikty medzi Arménskom a Azerbajdžanom, Indiou a Pakistanom, Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, Kambodžou a Thajskom, Egyptom a Etiópiou, a Srbskom a Kosovom. Niektoré z týchto Trumpových tvrdení však odborníci považujú za sporné, najmä v prípadoch, keď tieto konflikty pokračovali aj po Trumpovej intervencii.

Minulý týždeň Trump povedal, že ak Nobelovu cenu nedostane, bude to považovať za urážku Spojených štátov.

Zdroj: Info.sk, TASR
