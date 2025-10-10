  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 10.10.2025Meniny má Slavomíra
16°Bratislava

Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný

  • DNES - 14:06
  • Bratislava
Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný

Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) na piatkovej tlačovej konferencii.

Vláda sa rozhodla znepriateliť si všetkých ľudí na Slovensku a postaviť proti sebe celý národ. Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Všetci povedali svoje výhrady a všetci povedali, že nesúhlasia s týmto rozpočtom, pretože táto vláda nedokáže prijať zákony na to, aby šetrila, dokáže prijať zákony, len aby viac drancovala národ, aby viac drancovala ľudí na Slovensku a zvyšovala im dane,“ vyhlásil Jakab.

Kritizuje argumenty vlády, že rozpočet má pomôcť liečiť zdevastované financie, ktoré zdedila. „Nelieči žiadne zdevastované financie, žiadne zdevastované financie nezdedila. Je to absolútny blud,“ skonštatoval poslanec. Skritizoval, že vláda v troch konsolidáciách ožobračuje národ o viac ako sedem miliárd eur a zároveň za dva roky vyrobila nový dlh vo výške 16 miliónov. „Toto je nastavenie plytvania a míňania, toto nie je žiadne nastavenie šetrenia a toto bolo zadlžovanie za tých vlád a za vlády Igora Matoviča, na ktorú sa neustále vyhovárajú,“ poznamenal poslanec.

Pýta sa, čo sa vládnemu kabinetu podarilo za dva roky dosiahnuť. „Máme tretí najrýchlejší nárast dlhov spomedzi všetkých krajín v Európe, máme druhý najvyšší nárast cien spomedzi všetkých krajín v Európe, máme najviac chudobného obyvateľstva zo všetkých okolitých krajín, benzín a naftu nakupujeme najdrahšie spomedzi všetkých okolitých krajín, nárast cien potravín máme na vrchole medzi všetkými krajinami v Európe. Tak ja sa pýtam, čo dokázala táto vláda okrem kšeftov a okrem káuz, ktoré počúvame na dennom poriadku,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

DNES - 13:52Domáce

Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES).

Kamil Šaško: Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého so záujmom zaočkovať sa

Kamil Šaško: Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého so záujmom zaočkovať sa

DNES - 13:21Domáce

Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, kto sa chce zaočkovať v rámci povinného či dobrovoľného očkovania.

Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat

Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat

DNES - 12:56Domáce

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat.

Predseda ÚS Ivan Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu ÚS

Predseda ÚS Ivan Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu ÚS

DNES - 12:53Domáce

Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan požiadal o vystúpenie v pléne Národnej rady (NR) SR v súvislosti so situáciou, keď ÚS už viac ako dva roky chýba jeden z 13 sudcov.

Vosveteit.sk
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strachRobot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhaleniaRusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP