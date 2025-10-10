Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný
Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Vláda sa rozhodla znepriateliť si všetkých ľudí na Slovensku a postaviť proti sebe celý národ. Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Všetci povedali svoje výhrady a všetci povedali, že nesúhlasia s týmto rozpočtom, pretože táto vláda nedokáže prijať zákony na to, aby šetrila, dokáže prijať zákony, len aby viac drancovala národ, aby viac drancovala ľudí na Slovensku a zvyšovala im dane,“ vyhlásil Jakab.
Kritizuje argumenty vlády, že rozpočet má pomôcť liečiť zdevastované financie, ktoré zdedila. „Nelieči žiadne zdevastované financie, žiadne zdevastované financie nezdedila. Je to absolútny blud,“ skonštatoval poslanec. Skritizoval, že vláda v troch konsolidáciách ožobračuje národ o viac ako sedem miliárd eur a zároveň za dva roky vyrobila nový dlh vo výške 16 miliónov. „Toto je nastavenie plytvania a míňania, toto nie je žiadne nastavenie šetrenia a toto bolo zadlžovanie za tých vlád a za vlády Igora Matoviča, na ktorú sa neustále vyhovárajú,“ poznamenal poslanec.
Pýta sa, čo sa vládnemu kabinetu podarilo za dva roky dosiahnuť. „Máme tretí najrýchlejší nárast dlhov spomedzi všetkých krajín v Európe, máme druhý najvyšší nárast cien spomedzi všetkých krajín v Európe, máme najviac chudobného obyvateľstva zo všetkých okolitých krajín, benzín a naftu nakupujeme najdrahšie spomedzi všetkých okolitých krajín, nárast cien potravín máme na vrchole medzi všetkými krajinami v Európe. Tak ja sa pýtam, čo dokázala táto vláda okrem kšeftov a okrem káuz, ktoré počúvame na dennom poriadku,“ povedal.
