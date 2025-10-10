  • Články
Hajko predložil na hospodárskom výbore uznesenia na šetrenie spotreby energií

  • DNES - 13:55
  • Bratislava
Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) predložil na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti návrhy dvoch uznesení, ktoré by zaviazali vládu šetriť spotrebu energií. Povedal to po skončení výboru.

Prvé uznesenie bolo o tom, aby sa energie nakupovali centralizovane vo všetkých štátnych inštitúciách a druhé uznesenie zaväzuje vládu, aby inštitúcie spotrebovali na energie, to znamená na elektrinu, teplo a plyn budúci rok o 15 % menej ako tento rok,“ uviedol Hajko.

Uznesenia podľa neho podporili na výbore len opoziční poslanci, pričom tí koaliční sa zdržali akéhokoľvek stanoviska. Na prerokovanie by sa však mohli dostať už na októbrovú schôdzu parlamentu. „Tieto uznesenia sú stále aktuálne, pretože návrhy štátneho rozpočtu, podľa ktorého by vláda mala šetriť na sebe nejaké peniaze budúci rok, považujeme za nekonkrétne, pričom tieto uznesenia sú vyslovene konkrétne a smerujú k tomu, aby sa šetrili peniaze štátneho rozpočtu,“ dodal Hajko.

Zdroj: Info.sk, TASR
