Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES).
Systém budú do plnej prevádzky dostávať postupne, do 10. apríla 2026. V nedeľu (12. 10.) ho spustia na bratislavskom letisku, hraničnom priechode Čierna nad Tisou a hraničnom priechode Maťovské Vojkovce. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovali poverená policajná prezidentka Jana Maškarová a riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Ján Dudáš.
„Je potrebné rátať s určitým predĺžením čakacích lehôt, keďže štátny príslušník tretej krajiny, (...), sa musí podrobiť snímaniu biometrických znakov,“ uviedol Dudáš. Ako však dodal, v prípade neúnosného predĺženia čakacích lehôt je do plného spustenia prevádzky možné upustiť od snímania biometrie.
Ako Maškarová priblížila, EES sa týka občanov tretích krajín. Nahradiť má klasické „pečiatkovanie“ pasov. Okrem údajov o cestujúcom bude zbierať aj biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov či snímka tváre.
Systém by tak mohol sprehľadniť dáta o tom, kto z občanov tretích krajín sa pohybuje po Schengenskom priestore. „Zavedenie tohto nového moderného systému vyvolala potreba bezpečnosti vonkajších hraníc Európskej únie, takisto zlepšenia kontroly hraníc, zabránenia nelegálnej migrácii, ako aj zneužívaniu cestovných dokladov,“ uviedla Maškarová.
Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný
Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Július Jakab na tlačovej konferencii.
Kamil Šaško: Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého so záujmom zaočkovať sa
Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, kto sa chce zaočkovať v rámci povinného či dobrovoľného očkovania.
Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat.
Predseda ÚS Ivan Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu ÚS
Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan požiadal o vystúpenie v pléne Národnej rady (NR) SR v súvislosti so situáciou, keď ÚS už viac ako dva roky chýba jeden z 13 sudcov.