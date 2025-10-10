Obyvatelia severu Pásma Gazy sa začínajú vracať, Izrael ich varuje pred rizikami
- DNES - 13:41
- Gaza
Len krátko po tom, čo izraelská armáda v piatok napoludnie miestneho času oznámila začiatok platnosti prímeria vo vojne s palestínskym hnutím Hamas, sa tisíce obyvateľov Pásma Gazy vydali na sever palestínskej enklávy, informovala agentúra AFP.
Izraelská armáda však potenciálnych navrátilcov upozornila, že viaceré oblasti v Pásme Gazy zostávajú pre civilistov nebezpečné. „Pohyb z juhu na sever bude povolený po pobrežnej ceste a po Rašídovej a Saladínovej ceste,“ oznámila armáda.
Súčasne vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali oblastiam Bajt Hánún, Bajt Láhijá a Šudžáajá, ako aj miestam s výraznou prítomnosťou izraelských jednotiek.
Civilistov tiež izraelská armáda upozornila, aby sa nepribližovali k priechodu Rafah a k tzv. Filadelfskému koridoru na hranici s Egyptom a ani k oblastiam koncentrácie izraelských jednotiek v okolí mesta Chán Júnis.
Prímerie, ktoré nadobudlo platnosť v piatok napoludnie miestneho času, je súčasťou dohody sprostredkovanej USA, Egyptom, Katarom a Tureckom. Dohoda zahŕňa postupné stiahnutie izraelských jednotiek z častí Pásma Gazy a výmenu izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov. Očakáva sa, že implementácia prímeria potrvá niekoľko dní a bude zahŕňať aj zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci.
Po vypuknutí izraelskej ofenzívy, ktorá bola reakciou na vpád palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, izraelská armáda nariadila civilistom, aby opustili sever Pásma Gazy a presunuli sa na juh enklávy, ktorý bol označený za „bezpečnejšiu zónu“.
Počas bojov sa tak väčšina z viac ako dvoch miliónov obyvateľov Pásma Gazy presídlila do južných oblastí, najmä do okolia miest Chán Júnis a Rafah.
