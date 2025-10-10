  • Články
NATO v pondelok začne svoje každoročné cvičenie zamerané na jadrové zbrane

  DNES - 13:20
  Brusel
Každoročné cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) Steadfast Noon, ktoré je zamerané na použitie jadrových zbraní, odštartuje budúci pondelok. Informoval o tom v piatok generálny tajomník aliancie Mark Rutte.

Rutte vo videopríspevku zverejnenom na internete zdôraznil, že dvojtýždňové cvičenie, ktoré sa začne v pondelok, je bežné a nemá nič spoločné so súčasnými aktivitami ruskej armády. Cieľom cvičení je podľa neho zachovať vierohodnú odstrašujúcu silu Aliancie.

Je to tiež jasný signál pre každého potenciálneho nepriateľa, že budeme a môžeme chrániť a brániť všetkých spojencov pred všetkými hrozbami,“ zdôraznil.

Predstavitelia NATO uviedli, že na cvičení, pri ktorom sa nepoužijú skutočné jadrové zbrane, sa zúčastní približne 2000 vojakov z 13 členských štátov a 70 lietadiel.

Cvičenie bude sústredené v oblasti Severného mora s účasťou vojenských základní v Holandsku, Belgicku, Británii a Dánsku.

Drony pre nás nie sú novou hrozbou. Drony sú niečo, čomu rozumieme,“ povedal americký plukovník a šéf jadrových operácií NATO Daniel Bunch. „Ich častejšie vpády, samozrejme, sledujeme,“ dodal.

Riaditeľ NATO pre jadrovú politiku Jim Stokes povedal, že spojenci „nezaznamenali žiadnu zmenu v jadrovej pozícii Ruska“, no zároveň zdôraznil, že budú naďalej sledovať všetky ruské kroky a vyjadrenia týkajúce sa jadrových zbraní.

Zdroj: Info.sk, TASR
