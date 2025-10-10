NATO v pondelok začne svoje každoročné cvičenie zamerané na jadrové zbrane
- DNES - 13:20
- Brusel
Každoročné cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) Steadfast Noon, ktoré je zamerané na použitie jadrových zbraní, odštartuje budúci pondelok. Informoval o tom v piatok generálny tajomník aliancie Mark Rutte.
Rutte vo videopríspevku zverejnenom na internete zdôraznil, že dvojtýždňové cvičenie, ktoré sa začne v pondelok, je bežné a nemá nič spoločné so súčasnými aktivitami ruskej armády. Cieľom cvičení je podľa neho zachovať vierohodnú odstrašujúcu silu Aliancie.
„Je to tiež jasný signál pre každého potenciálneho nepriateľa, že budeme a môžeme chrániť a brániť všetkých spojencov pred všetkými hrozbami,“ zdôraznil.
Predstavitelia NATO uviedli, že na cvičení, pri ktorom sa nepoužijú skutočné jadrové zbrane, sa zúčastní približne 2000 vojakov z 13 členských štátov a 70 lietadiel.
Cvičenie bude sústredené v oblasti Severného mora s účasťou vojenských základní v Holandsku, Belgicku, Británii a Dánsku.
„Drony pre nás nie sú novou hrozbou. Drony sú niečo, čomu rozumieme,“ povedal americký plukovník a šéf jadrových operácií NATO Daniel Bunch. „Ich častejšie vpády, samozrejme, sledujeme,“ dodal.
Riaditeľ NATO pre jadrovú politiku Jim Stokes povedal, že spojenci „nezaznamenali žiadnu zmenu v jadrovej pozícii Ruska“, no zároveň zdôraznil, že budú naďalej sledovať všetky ruské kroky a vyjadrenia týkajúce sa jadrových zbraní.
Obyvatelia severu Pásma Gazy sa začínajú vracať, Izrael ich varuje pred rizikami
Len krátko po tom, čo izraelská armáda v piatok napoludnie miestneho času oznámila začiatok platnosti prímeria vo vojne s palestínskym hnutím Hamas, sa tisíce obyvateľov Pásma Gazy vydali na sever palestínskej enklávy.
Nobelovu cenu mieru 2025 získala Venezuelčanka Machadová
Nobelovu cenu mieru za rok 2025 získala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová. Oznámil to v piatok predpoludním Nórsky Nobelov výbor, informuje TASR.
Izraelská armáda začala s odsunom z častí Pásma Gazy
Civilná obrana v palestínskom Pásme Gazy v piatok oznámila, že izraelská armáda začala s odsunom svojich jednotiek z niektorých častí tejto enklávy, najmä z miest Gaza a Chán Júnis.
Andrej Babiš: Mená členov vlády v piatok neoznámim, rokovania pokračujú
Mená členov vznikajúcej českej vlády ešte v piatok známe nebudú. Predseda hnutia ANO uviedol, že sa chcel do piatka dohodnúť na rozdelení rezortov a výborov, ale zatiaľ finálna dohoda nie je.