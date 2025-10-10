  • Články
ÚRSO: REPowerEU je nerozumný projekt ohrozujúci energetickú bezpečnosť štátov EÚ

  • DNES - 13:22
  • Bratislava
Bez ekonomickej racionality je podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo strany Európskej únie (EÚ) dlhodobo neudržateľná. Plán REPowerEU, ktorý má pomôcť krajinám znížiť závislosť od ruských energií a rýchlejšie prejsť na obnoviteľné zdroje, je nerozumný projekt ohrozujúci energetickú bezpečnosť členských štátov Únie, uviedol v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Rozhodnutia v oblasti energetiky musia byť racionálne a technicky realizovateľné, nie politicky motivované. Napríklad, ak sa jadrové palivo z Ruska zaradí pod RePowerEU, ohrozí to energetickú bezpečnosť celej Európskej únie,“ zdôraznil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Úrad pripomenul, že agenda Green Dealu v EÚ už výrazne ovplyvnila energetický mix v prospech OZE, čo viedlo k nárastu hodín so zápornými cenami elektriny. V roku 2024 ÚRSO zaznamenal 288 obchodných periód so zápornou cenou, pričom do konca septembra 2025 ich už bolo 293. „Záporné ceny sú dôsledkom prebytku energie z OZE, ktorý musí sústava aktívne vyrovnávať. Preto sme reagovali skrátením obchodného intervalu na 15 minút a úpravou spoplatnenia odchýlok,“ vysvetlil Holjenčík.

ÚRSO dlhodobo presadzuje, aby sa elektrina z OZE vyrábala tam, kde sa aj spotrebuje, aby sa predišlo neefektívnemu prenosu a nestabilite. Regulátor zároveň považuje jadrovú energiu za najekonomickejšie, najekologickejšie a najspoľahlivejšie riešenie pre energetickú stabilitu SR a celého regiónu.

Zdroj: Info.sk, TASR
