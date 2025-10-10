  • Články
Premiér: Schválený rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

  • DNES - 13:18
  • Bratislava
Jednomyseľné schválenie návrhu rozpočtu na nasledujúce roky vládou je dobrá a pozitívna správa pre Slovensko. Zabezpečí, že verejné financie budú zdravé a pod kontrolou.

Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády k rozpočtu to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň avizoval, že Národná rada (NR) SR prerokuje návrh už budúci týždeň, kedy začína najbližšia schôdza.

Prijali sme dnes rozhodnutie, ktoré považujem za rozhodnutie smerujúce správnym smerom. Rozpočet na roky 2026 až 2028 je rozpočet, ktorý garantuje Slovenskej republike, že nová vláda, ktorá príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať verejné financie v poriadku a pod kontrolou,“ zhodnotil Fico.

Pripomenul, že jeho vláda v roku 2023 zdedila po predchádzajúcich kabinetoch verejné financie v najhoršom stave v celej Európskej únii (EÚ), s očakávaným deficitom na úrovni 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Čo je pre mňa najpodstatnejšie, že sme to nedali na Francúzov. Kľudne sme mohli povedať, že nebudeme robiť poriadky vo verejných financiách, necháme to tak a nech sa s tým trápi ten, kto po nás príde,“ konštatoval premiér. Schválenie rozpočtu a predtým aj konsolidačného balíčka v súčasnej náročnej situácii označil za „obrovský úspech“.

Vyzdvihol, že napriek nutnosti šetriť a konsolidovať pôjde viac peňazí na školstvo a zdravotníctvo. „Zachovali sme trinásty dôchodok, ktorý spoločne považujeme za jeden z pilierov nášho spoločného vládnutia a nezasahovali sme do zakotvených sociálnych štandardov, ktoré na Slovensku máme,“ zdôraznil Fico s tým, že na Slovensku je historicky jedna z najnižších mier nezamestnanosti a mzdy rastú rýchlejšie ako inflácia.

V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu ocenil aj prístup koaličných partnerov. „Rozhovory boli náročné, ale sú za nami. Nakoniec sa ukázalo, že vládna koalícia je politicky vyspelá a uvedomuje si, ako je dôležité prijímať v rozumných časových intervaloch rozhodnutia, ktoré by možno trvali iným vládam mesiace alebo ktoré by možno iné vládne zostavy nevedeli ani prijať,“ doplnil premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
