Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom.
Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Rózsa by sa mal podľa jeho slov venovať Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR.
„V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá,“ myslí si minister.
Kaliňák v súvislosti s Rózsovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je načase, aby mu vysvetlil, že je už reprezentantom ministerstva obrany. „Určite s ním budem na túto tému diskutovať,“ avizoval.
Jakab: Schválený rozpočet je tragédiou, na Slovensku s ním nikto nie je spokojný
Na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda. Tento rozpočet je tragédia roka. Vyhlásil to opozičný poslanec Július Jakab na tlačovej konferencii.
Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit
Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES).
Kamil Šaško: Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého so záujmom zaočkovať sa
Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, kto sa chce zaočkovať v rámci povinného či dobrovoľného očkovania.
Predseda ÚS Ivan Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu ÚS
Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan požiadal o vystúpenie v pléne Národnej rady (NR) SR v súvislosti so situáciou, keď ÚS už viac ako dva roky chýba jeden z 13 sudcov.