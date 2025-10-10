  • Články
Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat

  • DNES - 12:56
  • Bratislava
Robert Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom, má podľa neho štandardný plat

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom.

Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Rózsa by sa mal podľa jeho slov venovať Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR.

V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá,“ myslí si minister.

Kaliňák v súvislosti s Rózsovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je načase, aby mu vysvetlil, že je už reprezentantom ministerstva obrany. „Určite s ním budem na túto tému diskutovať,“ avizoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
