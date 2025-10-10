Polícia začala v súvislosti s nehodou lietadla v pohorí Vtáčnik trestné stíhanie
Polícia začala v súvislosti so štvrtkovou (9. 10.) tragickou nehodou motorového lietadla v pohorí Vtáčnik v okrese Prievidza trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Haváriu neprežil 30-ročný muž. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Malé lietadlo, ktoré vo štvrtok popoludní pilotoval 30-ročný muž, z doposiaľ nezistených príčin havarovalo do lesného porastu. Pilot utrpel zranenia, ktorým na mieste tejto tragickej udalosti podľahol,“ pripomenuli policajti.
Na mieste sa podľa nich v spolupráci s vyšetrovateľom z Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy SR naďalej vykonávajú procesné úkony, vrátane obhliadky miesta činu za účelom objasnenia príčin a okolností tragickej udalosti.
