Vodič šoféroval kradnutú dodávku s dvoma rôznymi evidenčnými číslami
Policajti odhalili v Nitre vodiča, ktorý šoféroval kradnutú dodávku s rozdielnymi evidenčnými číslami vpredu a vzadu na vozidle.
Dodávku Iveco Daily spozorovali policajti z Diaľničného oddelenia Policajného zboru Selenec na Cintorínskej ulici. Ich pozornosť upútal vodič, ktorý jazdil nekoordinovane vo svojom pruhu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo predpísaným spôsobom zastavili a vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla. Ten tvrdil, že si vodičský preukaz zabudol doma a doklady od vozidla má neznámy muž, od ktorého dnes dodávku kúpil. Policajti lustráciou zistili, že 44-ročný vodič má zadržaný vodičský preukaz.
Evidenčné čísla umiestnené vpredu a vzadu na vozidle síce začínali dvoma rovnakými písmenami, ale boli rozdielne. Jedno patrilo k vozidlu Peugeot Boxer, druhé k vozidlu Škoda Rapid, obidve sú v pátraní. Lustráciou VIN čísla vozidla Iveco bolo zistené, že bolo hlásené ako odcudzené a tiež je v pátraní.
Vodič a jeho 50-ročný spolujazdec boli obmedzení na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže, v súbehu s prečinom neoprávnené užívanie motorového vozidla.
Polícia začala v súvislosti s nehodou lietadla v pohorí Vtáčnik trestné stíhanie
Polícia začala v súvislosti so štvrtkovou (9. 10.) tragickou nehodou motorového lietadla v pohorí Vtáčnik v okrese Prievidza trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Haváriu neprežil 30-ročný muž.
SHMÚ: Severné a stredné Slovensko môže v piatok potrápiť vietor na horách
Severné a stredné Slovensko môže v piatok potrápiť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.
Martina Šimkovičová odovzdala Ceny ministerky kultúry za rok 2024
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odovzdala vo štvrtok Ceny ministerky kultúry za rok 2024.
Pre časť Slovenska platia výstrahy
Pre časť Slovenska platia meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa.