Izraelská armáda začala s odsunom z častí Pásma Gazy

  10:40
  Gaza/Jeruzalem
Civilná obrana v palestínskom Pásme Gazy v piatok oznámila, že izraelská armáda začala s odsunom svojich jednotiek z niektorých častí tejto enklávy, najmä z miest Gaza a Chán Júnis.

Izraelské sily sa stiahli z niekoľkých oblastí v Gaze,“ povedal predstaviteľ palestínskej civilnej obrany. Dodal, že vojenské vozidlá sa stiahli aj z častí mesta Chán Júnis na juhu enklávy.

Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v piatok napísal, že podľa očakávaní izraelská armáda dokončí sťahovanie svojich jednotiek na dohodnuté línie nasadenia v Pásme Gazy do piatkového poludnia. Ide o súčasť dohody s palestínskym radikálnym hnutím Hamas o prepustení všetkých zadržiavaných izraelských rukojemníkov.

Po tomto odsune zostane pod kontrolou izraelskej armády len niečo vyše polovice územia Pásma Gazy, približne 53 percent, a to väčšinou mimo mestských oblastí.

Do 72 hodín po dokončení odsunu izraelských jednotiek má Hamas prepustiť zostávajúcich 48 izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.

Ako prvých by Hamas mal odovzdať 20 rukojemníkov, o ktorých sa predpokladá, že sú nažive.

TOI doplnil, že Hamas v minulosti sprostredkovateľom oznámil, že nepozná presné miesta, kde sa nachádzajú telá niektorých zabitých rukojemníkov, čo môže oneskoriť ich vydanie Izraelu.

Zdroj: Info.sk, TASR
