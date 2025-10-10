Lars Klingbeil: EÚ nájde riešenie, ako využiť ruské aktíva na pomoc Ukrajine
- DNES - 10:33
- Berlín
Nemecký minister financií Lars Klingbeil je presvedčený, že členské štáty Európskej únie (EÚ) nájdu riešenie, ako využiť aktíva ruskej centrálnej banky na pomoc Ukrajine.
„Politický cieľ je jasný: chceme využiť zmrazené ruské aktíva, ale stále existuje celý rad otázok, ktoré je potrebné vyjasniť,“ uviedol v piatok Klingbeil pred zasadnutím ministrov financií EÚ v Luxemburgu. Nemecký minister zdôraznil, že je potrebné nájsť „právne bezpečné spôsoby“, a vyjadril presvedčenie, že tento cieľ sa podarí dosiahnuť.
Zmrazené ruské aktíva v hodnote približne 200 miliárd eur sú súčasťou západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Väčšina je uložená v depozitári Euroclear v Belgicku. Európska komisia a západní spojenci Ukrajiny presadzujú použitie ruských aktív na pokrytie škôd spôsobených vojnou, prípadne ich presun do samostatného investičného fondu.
Podľa medzinárodného práva nemožno skonfiškovať aktíva suverénnej krajiny. Pri poskytovaní pôžičky by teda EÚ musela nájsť spôsob, ako vyhovieť nárokom Moskvy na aktíva jej centrálnej banky a zároveň chrániť Belgicko pred odvetnými opatreniami Ruska.
Na neformálnom samite Európskej rady v Kodani minulý týždeň lídri EÚ vyjadrili podporu myšlienke použiť ruské aktíva na poskytnutie 140-miliardovej pôžičky Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred samitom uviedla, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil, ak by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív.
