Andrej Babiš: Mená členov vlády v piatok neoznámim, rokovania pokračujú
- DNES - 10:13
- Praha
Mená členov vznikajúcej českej vlády ešte v piatok známe nebudú. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vo videu na sociálnych sieťach uviedol, že sa chcel do piatka dohodnúť na rozdelení rezortov a výborov, ale zatiaľ finálna dohoda nie je. Na výhrady ekologických organizácií a vedcov k tomu, kto obsadí rezort životného prostredia, reagoval, že rozumie ich znepokojeniu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nečakajte, že dnes oznámim vládu – mená a tak ďalej. A v tejto chvíli neplánujem ani tlačovku. Povedal som, že sa budem snažiť vyjednať do dnešného piatka rozdelenie rezortov a výborov. Snažím sa,“ povedal Babiš s tým, že zatiaľ sa mu to nepodarilo. Podľa jeho slov mu niektorí ľudia vyčítajú, že koná rýchlo. Vysvetlil to tým, že chce mať maximum času na dohodu o programe a tvorbu koaličnej zmluvy. „Robím maximum pre to, aby naša vláda vznikla čo najrýchlejšie,“ dodal.
Nová vláda by podľa zistení stanice ČT24 mala mať 15 členov. Rozdelenie niektorých rezortov je už známe - napríklad ministerstvá financií či priemyslu a obchodu budú patriť hnutiu ANO. O viacerých sa špekuluje. Médiá hovoria napríklad o tom, že Motoristi by mohli dostať rezorty zahraničných vecí, kultúry a životného prostredia.
Práve k obsadeniu ministerstva životného prostredia majú výhrady ekologické organizácie a vedci, ktorí napísali Babišovi a tiež prezidentovi Petrovi Pavlovi otvorený list. Chcú, aby rezort viedla kompetentná osoba, a varujú, že niektoré strany majú na úlohy ministerstva opačné názory než hnutie ANO, ktorého program považujú za dobrý. List podpísalo vyše 500 akademikov.
„Rozumiem znepokojeniu rôznych organizácií, píšu mi vedci ohľadom ministerstva životného prostredia, toho prišlo najviac. Budem s vami rokovať a ubezpečím vás, že ak budem premiér a budem riadiť vládu, tak, samozrejme, vnímam všetky vaše pripomienky,“ povedal vo videu šéf ANO.
Novinárom odporučil, aby sa teraz venovali iným kauzám a najmä rozpočtu, v ktorom podľa jeho slov chýbajú peniaze na to, aby sa mohlo začať s výstavbou ďalších úsekov diaľnic.
