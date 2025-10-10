V USA opäť preverujú systém autonómneho riadenia spoločnosti Tesla
Americký úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) opäť preveruje systém autonómneho riadenia vozidiel spoločnosti Tesla. Predmetom najnovšieho vyšetrovania je pokročilá verzia systému Full Self Driving (FSD).
Technológia FSD predpokladá, že v prípade chýb v režime autonómneho riadenia zasiahnu ľudia za volantom. Nové vyšetrovanie sa týka okrem iného prípadov, keď softvér nasmeroval autá do protismeru alebo ich nechal prejsť na križovatke napriek červenej na semafore. NHTSA sa zameriava na 58 incidentov, pri ktorých utrpelo zranenia 23 ľudí. K úmrtiam nedošlo.
Tesla umožňuje v USA testovať softvér FSD na verejných komunikáciách. Vodiči najmä v počiatočnej fáze fungovania systému zverejňovali videá dokumentujúce závažné zlyhania, pri ktorých museli zasiahnuť, aby zabránili nehodám. Šéf Tesly Elon Musk tvrdí, že vďaka aktualizáciám sa softvér výrazne zlepšil.
NHTSA eviduje šesť prípadov, v ktorých softvér spôsobil nehody, keď umožnil vozidlám prejsť na križovatkách na červenú. Niekoľko z týchto incidentov sa stalo na jednej križovatke v štáte Maryland.
Ferrari predstavilo prvý plne elektrický model
Taliansky výrobca luxusných automobilov Ferrari vo štvrtok predstavil svoj prvý plne elektrický model.
Automobilka Jaguar Land Rover začala s obnovou výroby v nitrianskom závode
Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre začína s obnovou výroby vo svojom závode v Nitre.
Väčšina Nemcov podporuje vyššie parkovacie poplatky pre vozidlá SUV
Približne 55 % dospelých obyvateľov Nemecka je aspoň za určitých okolností naklonených myšlienke zavedenia vyšších parkovacích poplatkov pre športovo-úžitkové vozidlá (SUV).
Akcie Tesly vzrástli po správe, že Musk kúpil akcie za takmer 1 miliardu USD
Akcie spoločnosti Tesla vzrástli približne o 8 % po tom, ako hlásenie pre regulačné úrady ukázalo, že generálny riaditeľ Elon Musk minulý týždeň kúpil akcie výrobcu elektrických vozidiel v hodnote takmer 1 miliardy USD.