Švédsko plánuje investovať asi 317 miliónov eur do protidronových systémov
- DNES - 8:39
- Štokholm
Švédsko plánuje investovať 3,5 miliardy švédskych korún (asi 317 miliónov eur) do ďalších systémov na ochranu proti dronom, oznámil v piatok minister obrany Pan Jonson.
Plán investícií oznámila švédska vláda po tom, čo v Európe v posledných týždňoch opakovane došlo k výskytu dronov nad letiskami a inými objektmi, ako aj ich prieniku do vzdušných priestorov niekoľkých členských krajín NATO a EÚ. Ako podozrivý narušiteľ sa v tejto súvislosti často spomína Rusko, to však svoju účasť odmieta.
„Nedávne narušenia a pozorovania dronov nám pripomínajú, že hrozby zo vzduchu sú čoraz významnejšou súčasťou vedenia modernej vojny. Musíme sa proti tomu brániť,“ uviedol Jonson na sieti X.
Švédsky minister už v septembri pre hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, vyzval, aby Európa prešla od mierového zmýšľania k pripravenosti na ozbrojený konflikt.
Štokholm okrem iného podľa neho získa systémy na zostreľovanie dronov a bezpilotné lietadlá pre letecké základne určené na prenasledovanie cieľov a nainštaluje aj rušivé senzory. Ďalších viac ako 1,5 miliardy švédskych korún chce vláda investovať aj do stíhacích lietadiel Gripen, ako je zakúpenie náhradných dielov a vybavenia pre misie.
Švédsko minulý rok vstúpilo do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Týmto krokom - podobne ako Fínsko - ukončilo svoju desiatky rokov trvajúcu neutralitu. Zmenu svojho postoja obe krajiny odôvodnili obavami o svoju bezpečnosť.
Pellegrini: Slovensko by bolo v budúcnosti dobrým miestom pre AI gigafabriky
Prezident SR bude v piatok na summite hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne s prezidentmi desiatich krajín Európskej únie rokovať o témach týkajúcich sa problematiky umelej inteligencie.
Trump: Španielsko by malo za nízke výdavky na obranu byť vylúčené z NATO
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že Španielsko by malo byť vylúčené z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu.
V Belgicko zmarili teroristický útok na premiéra De Wevera a ďalších politikov
Belgické úrady vo štvrtok zadržali tri osoby podozrivé z džihádistického sprisahania s cieľom zaútočiť na tamojšieho premiéra Barta De Wevera a ďalších politikov s použitím dronov s výbušninami.
Estónsky prezident Alar Karis privítal v Tallinne hlavy štátov skupiny Arraiolos
Estónsky prezident Alar Karis vo štvrtok večer pred piatkovým začiatkom summitu skupiny Arraiolos privítal v Tallinne desať hláv štátov Európskej únie (EÚ) vrátane prezidenta SR Petra Pellegriniho.