V Belgicko zmarili teroristický útok na premiéra De Wevera a ďalších politikov
- DNES - 8:32
- Brusel
Belgické úrady vo štvrtok zadržali tri osoby podozrivé z džihádistického sprisahania s cieľom zaútočiť na tamojšieho premiéra Barta De Wevera a ďalších politikov s použitím dronov s výbušninami.
K zadržaniam došlo v severnom meste Antverpy v rámci vyšetrovania „pokusu o teroristickú vraždu a účasti na aktivitách teroristickej skupiny“, uviedla na tlačovej konferencii federálna prokurátorka Ann Fransenová.
„Určité prvky naznačujú, že podozriví mali v úmysle vykonať džihádistický teroristický útok proti politickým osobnostiam,“ spresnila.
Prokuratúra odmietla menovať zamýšľané ciele pripravovaných útokov, zdroje blízke premiérovi však pre AFP potvrdili, že medzi nimi bol aj De Wever.
Minister zahraničných vecí Maxime Prévot označil tieto správy za „hlboko šokujúce“ a vyjadril „vďaku bezpečnostným službám a súdnictvu, ktorých rýchly zásah pomohol zabrániť najhoršiemu“.
„Vyjadrujem svoju plnú podporu premiérovi, jeho manželke a rodine,“ napísal Prévot na X a označil to za „silnú pripomienku toho, že teroristická hrozba je reálna – a že musíme zostať ostražití“.
„Belgicko aktívne posilňuje svoje schopnosti riešiť nové formy terorizmu, najmä prostredníctvom úsilia v boji proti škodlivému používaniu dronov,“ dodal.
Minister obrany Theo Francken taktiež zverejnil odkaz, v ktorom vyjadril podporu De Weverovi.
Podľa správ bola medzi štyrmi objektmi, ktoré polícia prehľadala, aj rezidencia nachádzajúca sa len niekoľko sto metrov od domu premiéra, ktorý bol pred nástupom do úradu začiatkom tohto roka starostom Antverp.
„Pri prehliadke domu jedného podozrivého sa našlo improvizované zariadenie – potenciálne výbušné, ale zatiaľ nefunkčné – spolu s vreckom obsahujúcim kovové pelety,“ povedala Fransenová.
V dome druhého podozrivého polícia objavila 3D tlačiareň, „o ktorej sa predpokladá, že bola určená na výrobu komponentov potrebných pri vykonaní útoku,“ dodal prokurátor.
Podozriví sú narodení v rokoch 2001, 2002 a 2007, dodáva AFP.
