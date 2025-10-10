  • Články
Piatok, 10.10.2025
Bratislava

SHMÚ: Severné a stredné Slovensko môže v piatok potrápiť vietor na horách

  • DNES - 8:28
  • Bratislava
SHMÚ: Severné a stredné Slovensko môže v piatok potrápiť vietor na horách

Severné a stredné Slovensko môže v piatok potrápiť vietor na horách.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa, ktoré predbežne platia od 10.00 h do soboty (11. 10.) 22.00 h.

Výstrahy pred vetrom na horách platia pre väčšinu okresov Žilinského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ upozorňujú meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
