Estónsky prezident Alar Karis privítal v Tallinne hlavy štátov skupiny Arraiolos

Estónsky prezident Alar Karis privítal v Tallinne hlavy štátov skupiny Arraiolos

Estónsky prezident Alar Karis vo štvrtok večer pred piatkovým začiatkom summitu skupiny Arraiolos privítal v Tallinne desať hláv štátov Európskej únie (EÚ) vrátane prezidenta SR Petra Pellegriniho. Lídri spolu absolvovali pracovnú večeru, píše osobitný spravodajca TASR.

Som mimoriadne potešený, že naše stretnutie (vo formáte) Arraiolos môžeme začať za prítomnosti jedenástich hláv štátov spoločne s hosťami Tallinnského digitálneho summitu (Tallinn Digital Summit) - jedného z najuznávanejších stretnutí v digitálnom svete. Dnešná večera je miestom, kde sa najlepším možným spôsobom spájajú roky skúseností a modernosti. Dúfam, vlastne som presvedčený, že obe udalosti, ktoré sa dnes a zajtra konajú tu, v Tallinne, prinesú do budúcnosti progresívny postoj a jednotný pohľad na svet,“ vyhlásil v úvodnom prejave estónsky prezident.

Karis pripomenul, že Tallinnský digitálny summit je projekt spustený v roku 2017 počas prvého estónskeho predsedníctva Rady EÚ, ktorý sa napriek pandémii ochorenia covid-19 naďalej koná pravidelne.

Tohtoročný summit sa zaoberá rámcami pre prospešné a interoperabilné uplatnenia umelej inteligencie v rôznych spoločnostiach a ekonomikách. Venuje sa tiež zásadám, ktorými by sa malo riadiť zavádzanie umelej inteligencie v oblasti verejnej správy, vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a obrany. A ako keby náhodou, aj moji kolegovia prezidenti a ja diskutujeme o aplikáciách umelej inteligencie,“ priblížil Karis.

Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta okrem Pellegriniho zúčastnia aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).

Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003.

Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 vtedajšou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR druhýkrát.

Zdroj: Info.sk, TASR
