Pri ruskom útoku na Záporožskú oblasť zahynul sedemročný chlapec
- DNES - 6:34
- Kyjev
Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady.
„Tragická správa. Sedemročný chlapec, ktorý utrpel zranenia počas nočného ruského útoku, v nemocnici zomrel,“ napísal na platforme Telegram šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
Rusko v noci na piatok masívne útočilo dronmi i balistickými raketami na ukrajinskú Záporožskú oblasť i na hlavné mesto Kyjev, kde sa terčom stala najmä energetická infraštruktúra.
V dôsledku útokov zostali niektoré štvrte vo východnej časti ukrajinskej metropoly bez dodávok elektriny i vody.
Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička utrpelo zranenia päť ľudí, ktorých hospitalizovali.
V Záporožskej oblasti utrpeli zranenia tri osoby, z toho jedna z nich - sedemročný chlapec - zraneniam podľahla.
