USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie
- DNES - 6:20
- Washington
Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tím 200 vojakov, aby „dohliadali“ na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedli vo štvrtok nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia.
Admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia americkej armády, „bude mať spočiatku na mieste 200 ľudí. Jeho úlohou bude dohliadať, pozorovať a zabezpečiť, aby nedochádzalo k žiadnym porušeniam (podmienok prímeria),“ povedal telefonicky novinárom jeden z nemenovaných predstaviteľov.
Do tímu by podľa neho mali byť zapojení aj egyptskí, katarskí tureckí vojenskí predstavitelia, a pravdepodobne aj vojenskí predstavitelia zo Spojených arabských emirátov (SAE). Druhý zdroj podľa AFP uviedol, že „žiadni americkí vojaci nemajú v úmysle vstúpiť do Gazy“.
Podľa agentúry AP zriadi americké ústredné velenie v Izraeli „civilno-vojenské koordinačné centrum“, ktoré pomôže uľahčiť tok humanitárnej pomoci, ako aj logistickej a bezpečnostnej podpory na územie zničené dva roky trvajúcou vojnou.
Pri ruskom útoku na Záporožskú oblasť zahynul sedemročný chlapec
Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady.
Nikto nebude nútený opustiť Gazu, ubezpečil Trump a vyzdvihol svoj mierový plán
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že podľa jeho mierového plánu nik nebude nútený opustiť Pásmo Gazy.
Izrael: Vláda schválila dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze
Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua.
Trump: USA a NATO stupňujú tlak v záujme skončenia vojny na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a spojenci v rámci NATO „stupňujú tlak“ v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.