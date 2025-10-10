  • Články
Piatok, 10.10.2025
Bratislava

USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie

  • DNES - 6:20
  • Washington
USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie

Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tím 200 vojakov, aby „dohliadali“ na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedli vo štvrtok nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia.

Admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia americkej armády, „bude mať spočiatku na mieste 200 ľudí. Jeho úlohou bude dohliadať, pozorovať a zabezpečiť, aby nedochádzalo k žiadnym porušeniam (podmienok prímeria),“ povedal telefonicky novinárom jeden z nemenovaných predstaviteľov.

Do tímu by podľa neho mali byť zapojení aj egyptskí, katarskí tureckí vojenskí predstavitelia, a pravdepodobne aj vojenskí predstavitelia zo Spojených arabských emirátov (SAE). Druhý zdroj podľa AFP uviedol, že „žiadni americkí vojaci nemajú v úmysle vstúpiť do Gazy“.

Podľa agentúry AP zriadi americké ústredné velenie v Izraeli „civilno-vojenské koordinačné centrum“, ktoré pomôže uľahčiť tok humanitárnej pomoci, ako aj logistickej a bezpečnostnej podpory na územie zničené dva roky trvajúcou vojnou.

Zdroj: Info.sk, TASR
