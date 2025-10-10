Nikto nebude nútený opustiť Gazu, ubezpečil Trump a vyzdvihol svoj mierový plán
- DNES - 6:13
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že podľa jeho mierového plánu nik nebude nútený opustiť Pásmo Gazy. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo prvú fázu príslušnej dohody podpísal Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas.
„Nikto nebude nútený odísť. Nie, je to práve naopak. Toto je skvelý plán. Toto je skvelý mierový plán. Toto je plán, ktorý podporili všetci,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Izrael a Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu Trumpovej iniciatívy s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze.
Na základe dohody sa skončia boje, Izrael čiastočne stiahne svoju armádu z Gazy a Hamas mu odovzdá všetkých zvyšných 48 rukojemníkov, ktorých militanti uniesli pri útoku na Izrael 7. októbra 2023. Trump na zasadnutí svojej vlády vyjadril nádej, že to povedie k „trvalému mieru“.
Prezident USA zároveň uviedol, že po úspešných rokovaniach o prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa v nedeľu chystá odcestovať na Blízky východ, píše AFP.
„Rukojemníci sa vrátia v pondelok alebo utorok. Pravdepodobne tam budem. Dúfam, že tam budem. A plánujeme (tam) odísť niekedy v nedeľu a teším sa na to,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.
