Izrael: Vláda schválila dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze
- DNES - 5:47
- Tel Aviv
Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua.
Podľa agentúry Reuters izraelská vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze - živých i mŕtvych - do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času.
Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času, teda približne 24 hodín po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.
Podľa agentúry AP izraelský kabinet schválil „rámec“ dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. Schválenie je kľúčovým krokom k implementácii prímeria a výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov. Stručné vyhlásenie Netanjahuovho úradu sa podľa AP zameralo na prepustenie rukojemníkov a nespomenulo žiadne ďalšie časti Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Prvá fáza dohody sa vzťahuje na prepustenie rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za stanovenú líniu, píše agentúra DPA.
„Vláda práve schválila rámec pre prepustenie všetkých rukojemníkov – živých aj zosnulých,“ uvádza sa v príspevku Netanjahua na platforme X.
Medzitým izraelská armáda podnikla v Gaze ďalšie útoky vrátane jedného, pri ktorom údajne zostali pod troskami uväznené viac než tri desiatky ľudí.
Trump predtým potvrdil svoj zámer, že v nedeľu odcestuje do Egypta na „oficiálne podpísanie“ mierovej dohody, uvádza stanica Sky News.
Pri ruskom útoku na Záporožskú oblasť zahynul sedemročný chlapec
Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady.
USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie
Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tím 200 vojakov, aby „dohliadali“ na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedli vo štvrtok nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia.
Nikto nebude nútený opustiť Gazu, ubezpečil Trump a vyzdvihol svoj mierový plán
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že podľa jeho mierového plánu nik nebude nútený opustiť Pásmo Gazy.
Trump: USA a NATO stupňujú tlak v záujme skončenia vojny na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a spojenci v rámci NATO „stupňujú tlak“ v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.