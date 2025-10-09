Inštruktor spadol z lietadla bez padáku, našli ho mŕtveho
- DNES - 7:25
- Nashville
Inštruktor sa po zoskoku z lietadla oddelil od žiaka, a na zem spadol bez postroja s padákom.
Americká Federálna letecká správa začala vyšetrovanie v prípade úmrtia inštruktora parašutizmu po tom, ako spadol z lietadla bez postroja s padákom. Informuje o tom portál BBC s tým, že k tragédii došlo v sobotu 4. októbra.
Podľa polície sa 35-ročný Justin Fuller oddelil od žiaka počas tandemového zoskoku z lietadla. Jeho telo našli niekoľko hodín po zoskoku v zalesnenej oblasti v katastri mesta Nashville.
46-ročný klient, ktorý absolvoval svoj vôbec prvý zoskok s padákom sám, nehodu prežil. Podarilo sa mu spustiť núdzový padák a následne pristáť v lese. Hasiči ho po niekoľkých hodinách vyslobodili z koruny stromu.
Klienta zachránili po núdzovom pristátí v lese
Podľa polície zatiaľ nie je zrejmé, ako došlo k oddeleniu skúseného inštruktora od žiaka počas tandemového zoskoku. V blízkosti nashvillského letiska sa v ten deň konali ďalšie tri zoskoky, ktoré však skončili úspešne. U lietadla, z ktorého parašutisti skákali, takisto nehlásili žiadnu poruchu.
