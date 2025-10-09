Rakovina močového mechúra: Prečo sú viac ohrození muži?
Vedci identifikovali nečakaný faktor, ktorý prispieva k vzniku rakoviny močového mechúra. Prečo ohrozuje najmä mužov?
Ročne na Slovensku pribudne takmer 1200 nových prípadov rakoviny močového mechúra. Ako dopĺňa web neziskovky Nie rakovine, k najčastejším skorým príznakom zhubného ochorenia patrí krv v moči, zmeny pri vyprázdňovaní močového mechúra, neskôr aj bolesť chrbta v jednej časti, neschopnosť močiť či bolesť kostí. „Hoci postihuje mužov i ženy, ide predovšetkým o mužské onkologické ochorenie,“ dopĺňa Nie rakovine.
Prečo sú náchylní najmä muži?
Podľa vedcov rakovina močového mechúra prenasleduje najmä mužov kvôli genetickým rozdielom medzi mužským a ženským pohlavím. Výskum z Barcelony totiž približuje, že mužské gény, ktoré súvisia s rakovinou močového mechúra, majú väčší potenciál sa deliť ako ich ženské náprotivky.
Hoci tento prvok v minulosti predstavoval evolučnú výhodu, dnes hrozí jeho nositeľom vyššie riziko rakoviny. Tento nález by podľa vedcov mohol prispieť k vývinu lepšej prevencie.
„Prvýkrát sme pozorovali takýto proces u zdravých tkanív močového mechúra, a nie u samotných nádorov. Je zrejmé, že najskoršie štádiá rakoviny sú priamo ovplyvnené pohlavnými faktormi,“ vysvetlil Abel González-Pérez z Inštitútu pre výskum biomedicíny v Barcelone.
Spomedzi vzoriek močových mechúrov 45 rôznych ľudí vedci postrehli aj koreláciu medzi rakovinou a fajčením. U darcov vo veku 55 rokov a viac, ktorí počas života fajčili, zistili vyššiu frekvenciu mutácií u promótora TERT. Ide o prvok DNA, ktorý spomaľuje starnutie buniek a podporuje ich delenie.
