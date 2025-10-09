  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
15°Bratislava

Rakovina močového mechúra: Prečo sú viac ohrození muži?

  • DNES - 20:24
  • Barcelona
Rakovina močového mechúra: Prečo sú viac ohrození muži?

Vedci identifikovali nečakaný faktor, ktorý prispieva k vzniku rakoviny močového mechúra. Prečo ohrozuje najmä mužov?

Ročne na Slovensku pribudne takmer 1200 nových prípadov rakoviny močového mechúra. Ako dopĺňa web neziskovky Nie rakovine, k najčastejším skorým príznakom zhubného ochorenia patrí krv v moči, zmeny pri vyprázdňovaní močového mechúra, neskôr aj bolesť chrbta v jednej časti, neschopnosť močiť či bolesť kostí. „Hoci postihuje mužov i ženy, ide predovšetkým o mužské onkologické ochorenie,“ dopĺňa Nie rakovine.

Prečo sú náchylní najmä muži?

Podľa vedcov rakovina močového mechúra prenasleduje najmä mužov kvôli genetickým rozdielom medzi mužským a ženským pohlavím. Výskum z Barcelony totiž približuje, že mužské gény, ktoré súvisia s rakovinou močového mechúra, majú väčší potenciál sa deliť ako ich ženské náprotivky.

Hoci tento prvok v minulosti predstavoval evolučnú výhodu, dnes hrozí jeho nositeľom vyššie riziko rakoviny. Tento nález by podľa vedcov mohol prispieť k vývinu lepšej prevencie.

„Prvýkrát sme pozorovali takýto proces u zdravých tkanív močového mechúra, a nie u samotných nádorov. Je zrejmé, že najskoršie štádiá rakoviny sú priamo ovplyvnené pohlavnými faktormi,“ vysvetlil Abel González-Pérez z Inštitútu pre výskum biomedicíny v Barcelone.

Spomedzi vzoriek močových mechúrov 45 rôznych ľudí vedci postrehli aj koreláciu medzi rakovinou a fajčením. U darcov vo veku 55 rokov a viac, ktorí počas života fajčili, zistili vyššiu frekvenciu mutácií u promótora TERT. Ide o prvok DNA, ktorý spomaľuje starnutie buniek a podporuje ich delenie.

Zdroj: Info.sk, DP, nature.com, nierakovine.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
3 veci, ktorým sa po očkovaní proti chrípke treba vyhnúť

3 veci, ktorým sa po očkovaní proti chrípke treba vyhnúť

21:48 09.10.2025Zdravie

Minimalizujte riziko vedľajších účinkov, a vyhnite sa trom veciam bezprostredne po očkovaní proti chrípke.

Užívate dlhodobo lieky na pálenie záhy? Takéto môžete mať následky

Užívate dlhodobo lieky na pálenie záhy? Takéto môžete mať následky

8:59 09.10.2025Zdravie

Lekárka varuje pred dlhodobými rizikami užívania omeprazolu.

Opakované infekcie močových ciest: Stojí za tým smrtiaca diagnóza?

Opakované infekcie močových ciest: Stojí za tým smrtiaca diagnóza?

18:07 08.10.2025Zdravie

Kedy zápal močových ciest poukazuje na závažné ochorenie? Ošetrovateľka varuje pred ďalšími príznakmi.

Tento príznak rakoviny sa dostavuje počas spánku

Tento príznak rakoviny sa dostavuje počas spánku

19:53 07.10.2025Zdravie

Špecifický príznak zhubného ochorenia si všimnete počas spánku. Pri akých druhoch rakoviny sa vyskytuje?

Vosveteit.sk
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP