V USA po ďalších nehodách vyšetrujú bezpečnosť autonómneho riadenia Tesly
- DNES - 21:55
- Washington
Regulačné orgány pre bezpečnosť cestnej dopravy v Spojených štátoch prešetrujú bezpečnosť technológie plne autonómneho riadenia vozidiel spoločnosti Tesla. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Americký úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) uviedol, že má 58 hlásení o incidentoch vrátane 14 nehôd a 23 zranení. Vozidlá Tesla pri nich porušili predpisy o bezpečnosti cestnej premávky v režime plne autonómneho riadenia. Mnohí vodiči uviedli, že na toto neočakávané správanie ich systémy auta nijako nevarovali.
Spoločnosť opakovane uviedla, že systém nedokáže riadiť auto sám a vodič musí byť vždy pripravený zasiahnuť.
Nové vyšetrovanie sa týka 2,9 milióna vozidiel Tesla vybavených funkciou plne autonómnej technológie riadenia (FSD). Softvér na podporu vodiča úrovne 2 alebo „Plne autonómne riadenie (s dohľadom)“ vyžaduje, aby vodiči venovali plnú pozornosť ceste. Spoločnosť stále testuje verziu, ktorá nevyžaduje zásah vodiča, čo sľubuje už roky majiteľ a generálny riaditeľ automobilky Elon Musk.
Ak NHTSA potvrdí bezpečnostné riziká, môže dôjsť k spätnému povolaniu vozidiel alebo úprave softvéru. Tesla už vydala aktualizáciu softvéru, no nekomentovala aktuálne vyšetrovanie.
V auguste súd v Miami rozhodol, že Tesla je čiastočne zodpovedná za smrteľnú nehodu na Floride v roku 2019, do ktorej bola zapletená jej technológia asistencie vodiča Autopilot (líši sa od FSD) a musí zaplatiť odškodné viac ako 240 miliónov dolárov. Tesla uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá.
