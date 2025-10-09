  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
13°Bratislava

V USA po ďalších nehodách vyšetrujú bezpečnosť autonómneho riadenia Tesly

  • DNES - 21:55
  • Washington
V USA po ďalších nehodách vyšetrujú bezpečnosť autonómneho riadenia Tesly

Regulačné orgány pre bezpečnosť cestnej dopravy v Spojených štátoch prešetrujú bezpečnosť technológie plne autonómneho riadenia vozidiel spoločnosti Tesla. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Americký úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) uviedol, že má 58 hlásení o incidentoch vrátane 14 nehôd a 23 zranení. Vozidlá Tesla pri nich porušili predpisy o bezpečnosti cestnej premávky v režime plne autonómneho riadenia. Mnohí vodiči uviedli, že na toto neočakávané správanie ich systémy auta nijako nevarovali.

Spoločnosť opakovane uviedla, že systém nedokáže riadiť auto sám a vodič musí byť vždy pripravený zasiahnuť.

Nové vyšetrovanie sa týka 2,9 milióna vozidiel Tesla vybavených funkciou plne autonómnej technológie riadenia (FSD). Softvér na podporu vodiča úrovne 2 alebo „Plne autonómne riadenie (s dohľadom)“ vyžaduje, aby vodiči venovali plnú pozornosť ceste. Spoločnosť stále testuje verziu, ktorá nevyžaduje zásah vodiča, čo sľubuje už roky majiteľ a generálny riaditeľ automobilky Elon Musk.

Ak NHTSA potvrdí bezpečnostné riziká, môže dôjsť k spätnému povolaniu vozidiel alebo úprave softvéru. Tesla už vydala aktualizáciu softvéru, no nekomentovala aktuálne vyšetrovanie.

V auguste súd v Miami rozhodol, že Tesla je čiastočne zodpovedná za smrteľnú nehodu na Floride v roku 2019, do ktorej bola zapletená jej technológia asistencie vodiča Autopilot (líši sa od FSD) a musí zaplatiť odškodné viac ako 240 miliónov dolárov. Tesla uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: USA a NATO stupňujú tlak v záujme skončenia vojny na Ukrajine

Trump: USA a NATO stupňujú tlak v záujme skončenia vojny na Ukrajine

DNES - 22:22Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a spojenci v rámci NATO „stupňujú tlak“ v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.

Belgicko chce znížiť preplnenosť väzníc a zločincov poslať do Kosova a Albánska

Belgicko chce znížiť preplnenosť väzníc a zločincov poslať do Kosova a Albánska

DNES - 21:48Zahraničné

Belgická vláda chce preplnenosť vlastných väzníc vyriešiť možnosťou prenájmu alebo výstavbou väznice v Kosove alebo Albánsku.

Lavrov: Slovensko a Maďarsko bránia EÚ, aby sa z nej stala vojnová mašinéria

Lavrov: Slovensko a Maďarsko bránia EÚ, aby sa z nej stala vojnová mašinéria

DNES - 20:06Zahraničné

Lavrov nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“.

Macron varoval, že výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát

Macron varoval, že výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát

DNES - 19:26Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok varoval, že rozširovanie izraelských osád ohrozuje palestínsky štát a mierové úsilie vedené Spojenými štátmi.

Vosveteit.sk
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strachRobot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhaleniaRusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanályAKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP