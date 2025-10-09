Martina Šimkovičová odovzdala Ceny ministerky kultúry za rok 2024
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odovzdala vo štvrtok Ceny ministerky kultúry za rok 2024.
Ocenenia udelila deviatim jednotlivcom i inštitúciám v troch kategóriách, z toho jedno in memoriam. Podujatie sa konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave za účasti premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) a ďalších hostí. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.
Šéfka rezortu kultúry zdôraznila význam oceňovania osobností, ktoré svojou tvorbou, odbornosťou a oddanosťou významne prispievajú k rozvoju slovenskej kultúry a umeleckého života. Vo svojom príhovore pripomenula, že kultúra nie je len súčasťou spoločnosti, ale jej základnou hodnotou, ktorá formuje myslenie, rozvíja citlivosť, spája generácie a prispieva k budovaniu identity národa. V súčasnosti sme podľa nej svedkami toho, že z kultúry sa niektorí ľudia pokúšajú urobiť bojové pole, kde namiesto tvorby prichádzajú s bojkotmi, namiesto dialógu s útokmi a namiesto spolupráce s ideologickými kampaňami.
Cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia udelila ministerka Petrovi Valentovičovi za hudobné naštudovanie opery Krútňava a hudobné naštudovanie a dirigovanie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v muzikáli Bedári. Laureátom v rovnakej kategórii bol aj Gennaro Sorbino ocenený za výrazné stvárnenie sólových postáv v tanečných inscenáciách Kaash/Dust, Malý princ, Každý deň odvahu a Zvláštna radosť žiť III. Ocenenou bola aj Jolana Bubnič Fogašová za dlhoročné pôsobenie na domácej opernej scéne a reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí.
Za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti udelila šéfka rezortu dve ceny. Jednu z nich si odniesla Knižnica Ružinov za takmer 550 podujatí, inovatívne projekty a modernizáciu priestorov podporujúcich celoživotné vzdelávanie a komunitný život. Druhú získalo Východoslovenské múzeum v Košiciach za archeologický výskum lokality Ťahanovce - murovaný stĺp, expozíciu Zaži gotiku a nové formy práce s verejnosťou pod názvom Rákocziho kráľovská svadba.
Za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry udelila Šimkovičová štyri ocenenia. Cenu si odniesla Ida Rapaičová za hereckú kariéru v divadle, vo filme, v televízii i rozhlase a za jedinečný prednes poézie. Laureátom sa stal aj František Rábek za prepájanie kresťanstva, kultúry, umenia a vedy, za koordinovanie Rokov kresťanskej kultúry a za autorstvo literárnych diel a prekladateľskú činnosť. Ocenený bol aj Vladimír Janiga za vyše 55 rokov umeleckej tvorby v oblasti kováčstva a skla, čerpajúcej z rodovej tradície, zobrazenej v rámci výstavy V ohni zrodené. Ocenenie im memoriam patrí Marianne Grznárovej za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež vrátane večerníčkov, legendárneho televízneho seriálu Pásli ovce valasi a jeho stvárnenie v rozprávkovej knihe Maťko a Kubko.
Pre časť Slovenska platia výstrahy
Pre časť Slovenska platia meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa.
Do lesného porastu spadlo lietadlo
Na mieste zasahujú hasiči.
ÚVZ varuje pred nebezpečnou keramikou
Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny.
Sestry vyzvali ministra zdravotníctva na preverenie bezpečnosti v košickej nemocnici
Odbory sestier pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice vyzývajú rezort zdravotníctva, aby bezodkladne preveril, či je nemocnica pripravená na krízové situácie.