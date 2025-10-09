  • Články
3 veci, ktorým sa po očkovaní proti chrípke treba vyhnúť

  DNES - 21:48
  Bratislava
3 veci, ktorým sa po očkovaní proti chrípke treba vyhnúť

Minimalizujte riziko vedľajších účinkov, a vyhnite sa trom veciam bezprostredne po očkovaní proti chrípke.

Očkovanie proti chrípke slúži ako sezónne posilnenie imunity najmä pre tých, ktorí často prichádzajú do kontaktu s chorými pacientmi alebo by ich chrípka mohla vážne ohroziť. Zaočkovať sa dávajú predovšetkým lekári, zdravotné sestry a ošetrovatelia, pedagógovia, starší ľudia či ľudia s oslabenou imunitou.

Očkovanie je na Slovensku dostupné pre všetkých s výnimkou malého množstva ľudí. Web Medikament.sk v tejto súvislosti hovorí o pacientoch, u ktorých po podaní očkovacej látky v minulosti došlo k alergickej reakcii, prípadne pacientoch s výrazne oslabenou imunitou napríklad po transplantácii. Vakcíny sa tiež nepodávajú v čase, keď má pacient ochorenie s horúčkou.

3 veci, ktoré po očkovaní treba vynechať

Foto: TASR/František Iván

Ak už sa rozhodnete pre očkovanie, dôležité je dodržiavať niekoľko zásad. Hneď po očkovaní by ste nemali užívať analgetiká ako ibuprofen. Tie totiž oslabujú imunitnú odpoveď tela na podanú očkovaciu látku.

Denník Daily Mail uvádza, že užívanie paracetamolu sa po očkovaní proti chrípke naopak považuje za bezpečné. Užitím lieku dokážete zabrániť bolesti v ramene, no nemali by ste ho užívať pred samotným očkovaním.

Po očkovaní proti chrípke sa takisto neodporúča piť alkohol. Nadmerná konzumácia alkoholu totiž oslabuje schopnosť bielych krviniek brániť telo proti vzniku zápalu. Po očkovaní preto môže viesť k horšej reakcii napríklad vo forme slabosti, bolesti svalov v mieste vpichu alebo zvýšenej náchylnosti na iné ochorenia.

Posledná aktivita, ktorej sa po podaní očkovacej látky treba vyhnúť, je cvičenie. Akákoľvek intenzívna námaha v priebehu dvoch dní po očkovaní môže podľa lekárov viesť k väčšej únave a bolesti hlavy. Ak zvolíte pohyb, mal by byť len mierne náročný, dodáva Daily Mail.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
