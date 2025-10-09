  • Články
Trump hrozí trvalým obmedzením vládnych programov populárnych u demokratov

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že jeho administratíva plánuje využiť pozastavenie činnosti vládnych inštitúcií, tzv. shutdown, na trvalé obmedzenie vládnych programov populárnych u demokratov.

To je jeho najnovšia hrozba uprostred patovej situácie po zastavení financovania federálnych inštitúcií a programov, ktoré trvá už deviaty deň. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Škrtíme iba programy demokratov,“ povedal Trump počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome. Nie je bezprostredne jasné, o ktoré programy by išlo. Trump len povedal, že pôjde o „veľmi populárne programy demokratov, ktoré, úprimne povedané, nie sú populárne u republikánov“. „Chceli to,“ povedal Trump v rámci obviňovania demokratov zo shutdownu. „Takže ochutnáme ich vlastný liek,“ dodal.

Prezident pohrozil, že sa zameria na priority demokratov týždeň po tom, čo vyhlásil, že svojim politickým oponentom spôsobí bolesť za shutdown. Trumpova administratíva v prvý deň pozastavenia činnosti vlády oznámila, že zmrazuje financovanie infraštruktúrnych projektov v New Yorku vo výške približne 18 miliárd USD (15,50 miliardy eur) a ruší približne 8 miliárd USD na financovanie opatrení súvisiacich s klímou pre štáty s demokratickou orientáciou.

Republikáni a demokrati stále nenašli kompromis, ktorý by im umožnil ukončiť krízu. Kľúčovým problémom zostávajú dotácie na zdravotnú starostlivosť. Republikáni naďalej pripisujú vinu za shutdown demokratom, ktorí odmietli podporiť republikánsky návrh zákona o financovaní vlády. Demokrati totiž požadujú, aby akýkoľvek návrh zákona o financovaní zrušil nedávne škrty republikánov v programe Medicaid a predĺžil dotácie v zákone o dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú vypršať na konci roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
