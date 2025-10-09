  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
14°Bratislava

Lavrov: Slovensko a Maďarsko bránia EÚ, aby sa z nej stala vojnová mašinéria

  • DNES - 20:06
  • Budapešť
Lavrov: Slovensko a Maďarsko bránia EÚ, aby sa z nej stala vojnová mašinéria

Lavrov nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“.

Slovensko a Maďarsko využívajúc svoje právo veta bránia tomu, aby sa z Európskej únie stala vojnová mašinéria, ako by si to priala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší lídri, ktorí riadia EÚ. Podľa servera nepszava.hu to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu RT, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Lavrov, ktorého krajina vedie už vyše 43 mesiacov totálnu inváziu voči Ukrajine, nazval von der Leyenovú a ďalších lídrov EÚ v rozhovore „führermi“, píše nepszava.hu.

Šéf ruskej diplomacie podotkol, že v súčasnosti v EÚ chcú zrušiť právo veta v kľúčových otázkach vojny a mieru. „Chcú zbaviť členské štáty EÚ ich práva veta, pričom primárne zasiahnu krajiny ako Maďarsko a Slovensko, ktoré chcú mier, nie vojnu,“ povedal Lavrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Macron varoval, že výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát

Macron varoval, že výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát

DNES - 19:26Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok varoval, že rozširovanie izraelských osád ohrozuje palestínsky štát a mierové úsilie vedené Spojenými štátmi.

Zelenskyj chce nominovať Trumpa na Nobelovu cenu, má však podmienku

Zelenskyj chce nominovať Trumpa na Nobelovu cenu, má však podmienku

DNES - 18:39Zahraničné

Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov už ukončil sedem konfliktov.

Kremeľ poprel, že snahy Ruska a USA o ukončenie vojny na Ukrajine sú vyčerpané

Kremeľ poprel, že snahy Ruska a USA o ukončenie vojny na Ukrajine sú vyčerpané

DNES - 17:02Zahraničné

Snahy Ruska a Spojených štátov zamerané na ukončenie konfliktu na Ukrajine stále prebiehajú, uviedol vo štvrtok poradca Kremľa Jurij Ušakov.

Pavel: Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie ČR v EÚ a NATO

Pavel: Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie ČR v EÚ a NATO

DNES - 15:51Zahraničné

Pri procese vzniku novej českej vlády je pre prezidenta ČR Petra Pavla kľúčové, aby bolo zachované zakotvenie Česka v EÚ a NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu.

Vosveteit.sk
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strachRobot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhaleniaRusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanályAKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP