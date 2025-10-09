Pre časť Slovenska platia výstrahy

  • Články
Pre časť Slovenska platia meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa.

Na horách stredného Slovenska treba od piatka (10. 10.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Na severe hrozí víchrica

Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. V polohách nad približne 1800 metrov sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 90 až 100 km/h, čo je silná víchrica.

Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Martin a Žilina. V polohách nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.

Zdroj: Info.sk, TASR
