Zelenskyj chce nominovať Trumpa na Nobelovu cenu, má však podmienku
- DNES - 18:39
- Kyjev
Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov už ukončil sedem konfliktov.
Kyjev amerického prezidenta Donalda Trumpa nominuje na Nobelovu cenu za mier, ak Ukrajine pošle rakety Tomahawk a pomôže vyjednať prímerie s Ruskom, uviedol vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
„Plán na ukončenie vojny nebude jednoduchý, no je to rozhodne cesta vpred. Ak Trump dá svetu, a najmä ukrajinskému ľudu, šancu na také prímerie, potom áno, mal by byť nominovaný na Nobelovu cenu za mier,“ povedal Zelenskyj. „V mene Ukrajiny ho nominujeme,“ dodal. Šéf Bieleho domu sa usiluje získať toto prestížne ocenenie a tvrdí, že už ukončil sedem konfliktov.
Zelenskyj pre novinárov povedal, že rakety Tomahawk by pomohli Rusku „vytriezvieť a priviesť ho k rokovaciemu stolu“. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 1500 kilometrov a Ukrajine by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Prezident pripomenul, že Kyjev o rakety požiadal už minulú vládu USA, ktorá však žiadosť odmietla.
„Počas nášho posledného stretnutia som nepočul ‚nie‘. Počul som ale, že budeme naďalej pracovať na technickej úrovni a že sa táto možnosť zváži,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve o stretnutí s Trumpom popri všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktorá sa konala koncom septembra.
Trump v pondelok vyhlásil, že už sa „do istej miery“ rozhodol, či Ukrajine pošle rakety Tomahawk, no žiadal objasnenie ich využitia. Ak by k tomu došlo, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v stredu varovala pred eskaláciou vojny a poškodením vzťahov USA a Ruska, píše Politico.
Macron varoval, že výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok varoval, že rozširovanie izraelských osád ohrozuje palestínsky štát a mierové úsilie vedené Spojenými štátmi.
Kremeľ poprel, že snahy Ruska a USA o ukončenie vojny na Ukrajine sú vyčerpané
Snahy Ruska a Spojených štátov zamerané na ukončenie konfliktu na Ukrajine stále prebiehajú, uviedol vo štvrtok poradca Kremľa Jurij Ušakov.
Pavel: Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie ČR v EÚ a NATO
Pri procese vzniku novej českej vlády je pre prezidenta ČR Petra Pavla kľúčové, aby bolo zachované zakotvenie Česka v EÚ a NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu.
Putin priznal zodpovednosť Ruska za haváriu azerbajdžanského lietadla
Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.