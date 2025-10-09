  • Články
Zelenskyj chce nominovať Trumpa na Nobelovu cenu, má však podmienku

  • DNES - 18:39
  • Kyjev
Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov už ukončil sedem konfliktov.

Kyjev amerického prezidenta Donalda Trumpa nominuje na Nobelovu cenu za mier, ak Ukrajine pošle rakety Tomahawk a pomôže vyjednať prímerie s Ruskom, uviedol vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.

Plán na ukončenie vojny nebude jednoduchý, no je to rozhodne cesta vpred. Ak Trump dá svetu, a najmä ukrajinskému ľudu, šancu na také prímerie, potom áno, mal by byť nominovaný na Nobelovu cenu za mier,“ povedal Zelenskyj. „V mene Ukrajiny ho nominujeme,“ dodal. Šéf Bieleho domu sa usiluje získať toto prestížne ocenenie a tvrdí, že už ukončil sedem konfliktov.

Zelenskyj pre novinárov povedal, že rakety Tomahawk by pomohli Rusku „vytriezvieť a priviesť ho k rokovaciemu stolu“. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 1500 kilometrov a Ukrajine by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Prezident pripomenul, že Kyjev o rakety požiadal už minulú vládu USA, ktorá však žiadosť odmietla.

Počas nášho posledného stretnutia som nepočul ‚nie‘. Počul som ale, že budeme naďalej pracovať na technickej úrovni a že sa táto možnosť zváži,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve o stretnutí s Trumpom popri všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktorá sa konala koncom septembra.

Trump v pondelok vyhlásil, že už sa „do istej miery“ rozhodol, či Ukrajine pošle rakety Tomahawk, no žiadal objasnenie ich využitia. Ak by k tomu došlo, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v stredu varovala pred eskaláciou vojny a poškodením vzťahov USA a Ruska, píše Politico.

Zdroj: Info.sk, TASR
