Do lesného porastu spadlo lietadlo

  • DNES - 17:23
  • Bystričany
Na mieste zasahujú hasiči.

Aktualizované: Pád malého motorového lietadla vo štvrtok popoludní v katastri Bystričian v okrese Prievidza neprežila jedna osoba. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.

Osobu našli bez známok života v troskách lietadla. „Zásah naďalej prebieha. Príslušníci HaZZ požiar lokalizovali a pomocou jedného hasebného prúdu ho likvidujú,“ povedal Petrík.

Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z Prievidze, asistujú im členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany a Lehota pod Vtáčnikom. Na miesto vyslali i posádku leteckých záchranárov.

Hasiči spresnili, že do lesného porastu spadlo lietadlo typu WT9 Dynamic.

Zdroj: Info.sk, TASR
