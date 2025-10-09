ÚVZ varuje pred nebezpečnou keramikou
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny.
Ide o sadu keramického taniera, hrnčeka a misky s motívom rozprávky Labková patrola. Zistila sa pri ňom hodnota migrácie olova z taniera prekračujúca maximálny povolený limit. TASR o tom informovali z odboru komunikácie úradu.
„Kontrolné orgány v Poľsku nariadili stiahnutie tohto výrobku z trhu. ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR,“ priblížili.
Foto: uvzsr.sk
ÚVZ však upozornil na to, že výrobok sa ešte môže nachádzať na trhu na Slovensku. „Odporúčame preto spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ dodal.
