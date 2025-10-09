Kremeľ poprel, že snahy Ruska a USA o ukončenie vojny na Ukrajine sú vyčerpané
- DNES - 17:02
- Moskva
Snahy Ruska a Spojených štátov zamerané na ukončenie konfliktu na Ukrajine stále prebiehajú, uviedol vo štvrtok poradca Kremľa Jurij Ušakov.
Jeho vyjadrenie, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra TASS, sú v zjavnom rozpore s vyhlásením popredného ruského diplomata zo stredy, informovala agentúra Reuters.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu povedal, že silný impulz, ktorý v auguste vygenerovali prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Donald Trump na svojom summite v meste Anchorage na Aljaške, sa do značnej miery vyčerpal. Obvinil zároveň európskych spojencov Kyjeva, že maria mierové úsilie.
„Tvrdenia, že impulz z Anchorage sa stráca alebo že bol tento impulz vyčerpaný, sú úplne nesprávne. Naďalej pracujeme s Američanmi na základe toho, na čom sa dohodli prezidenti v Anchorage," povedal vo štvrtok Ušakov.
Summit Trumpa s Putinom nepriniesol prelom pri snahách ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá trvá viac ako tri a pol roka, a šéf Bieleho domu sa v posledných týždňoch vyjadruje čoraz kritickejšie o ruskom prezidentovi.
Moskva zdôrazňuje, že je naďalej otvorená diplomatickému riešeniu, no opakuje, že bude pokračovať v plnení svojich cieľov vojenskými prostriedkami, ak nedôjde k mierovej dohode, napísal Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane povedal, že Putin podľa neho nemá skutočný záujem o mier a šéfa Kremľa obviňuje zo zdržiavania rokovaní.
