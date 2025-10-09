Saková: Slovensko nateraz s dotáciami na elektromobily neráta
Slovensko nateraz s dotáciami na podporu elektromobilov nepočíta. Vyplýva to z vyjadrenia ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej (Hlas-SD) po štvrtkovom stretnutí členov vlády so zástupcami automobilového priemyslu.
„Momentálne nemáme prostriedky na to, aby sme s takouto podporou uvažovali zo štátneho rozpočtu. Skutočne sme vo fáze konsolidácie a prostriedky na podporu kúpy elektrických áut sme zatiaľ v rozpočte nevyčlenili,“ spresnila.
„Vieme, že majú podobné skúsenosti v Nemecku alebo v iných krajinách Európskej únie. Informovali sme sa, že či predaj alebo podpora predaja elektromobilov by mohli byť financované z európskych prostriedkov. To nám Európska komisia zamietla,“ poznamenala.
Ako uviedol prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek, elektromobilite by pomohli nejaké dotácie na kúpu. „Teraz sme počuli, že vláda nechystá žiadne. Tú tému sme dnes tiež otvorili, takisto vieme, aká je situácia. Na druhej strane treba povedať, že sme asi posledný štát, ktorý neposkytuje dotácie. Už aj Chorváti, ktorí boli poslední, respektíve predposlední s nami, aj tí už majú na toto schému. Sú aj štáty, ktoré čerpajú na podporu elektromobility peniaze z európskych fondov a z fondov obnovy,“ doplnil Matušek.
TASR na základe správy agentúry DPA informovala, že nemecká vládna koalícia našla zhodu v otázkach týkajúcich sa podpory elektromobility a reformy sociálnych dávok. Oznámil to vo štvrtok kancelár Friedrich Merz. Koalícia sa v predstihu dohodla, že ponúkne nové stimuly pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami na nákup elektrických vozidiel s cieľom podporiť prechod na klimaticky neutrálnu mobilitu.
