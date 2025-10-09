  • Články
Pavel: Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie ČR v EÚ a NATO

  • DNES - 15:51
  • Praha
Pri procese vzniku novej českej vlády je pre prezidenta ČR Petra Pavla kľúčové, aby bolo zachované zakotvenie Česka v EÚ a NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu, nezávislosť verejnoprávnych médií či justície.

Po štvrtkovom rokovaní s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom to uviedol Pražský hrad na svojom webe. Pavel podotkol, že konkrétne vyjadrenie týchto princípov bude sledovať v koaličnej zmluve, rozdelení rezortov aj v ich personálnom obsadení. Predsedu vlády chce vymenovať po skončení ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne, ktorú zvolal na 3. novembra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident podľa svojich slov Babišovi vo štvrtok zdôraznil, že proces vzniku vlády sa nedá uponáhľať aj vzhľadom na ústavnú a legislatívnu procedúru. Požiadal ho, aby ho s predstihom zoznámil s prioritami a smerovaním budúcej možnej koaličnej vlády, ako aj s návrhom rozdelenia rezortov a ich personálnym obsadením. „Som pripravený rokovať s nominantmi politických strán na členov vlády a diskutovať o ich prioritách a postojoch,“ avizoval Pavel.

Šéfovi ANO tiež zopakoval, že pri rozhodovaní o vymenovaní vlády preňho budú kľúčové princípy, na ktorých ČR v súčasnosti stojí. Jednak pevné zakotvenie ČR v EÚ, nespochybniteľné členstvo v NATO a tiež podpora inštitúcií demokratického štátu, nezávislosť médií verejnej služby justície, polície, bezpečnostných zložiek a ďalších štátnych orgánov.

Predsedu vlády hodlám vymenovať najskôr po skončení ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR s prihliadnutím na predchádzajúce personálne konzultácie a po preštudovaní programových dokumentov budúcej vládnej koalície,“ podotkol Pavel.

Dodal, že bude pokračovať v konzultáciách s predstaviteľmi politických strán a hnutí o vývoji a stave rokovaní ako na strane vznikajúcej koalície tak aj formujúcej sa opozície.

Zdroj: Info.sk, TASR
