Štvrtok, 9.10.2025
Putin priznal zodpovednosť Ruska za haváriu azerbajdžanského lietadla

Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na rokovaniach s azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alijevom v Tadžikistane.

Šéf Kremľa sa už vlani ospravedlnil za tento „tragický incident“, avšak nepriznal priamo, že lietadlo havarovalo v dôsledku zásahu ruskej protivzdušnej obrany. Rusko teraz podľa neho urobí všetko preto, aby za incident vyplatilo odškodné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Civilné lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo 25. decembra z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj a krátko pred plánovaným pristátím ho poškodila strela protivzdušnej obrany. Neskôr havarovalo pri pokuse o núdzové pristátie pri meste Aktau v Kazachstane na opačnej strane Kaspického mora. Na palube bolo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. O život prišlo 38 osôb.

Príčiny havárie lietadla podľa Putina súvisia okrem iného s tým, že v ruskom vzdušnom priestore sa v tom čase nachádzal jeden z troch ukrajinských dronov. Verziu o odrážaní útoku bezpilotných lietadiel v oblasti Grozného prezentovala Moskva bezprostredne po udalosti.

Druhým dôvodom sú technické poruchy samotného systému protivzdušnej obrany Ruska. A dve rakety, ktoré boli vypálené, nezasiahli lietadlo priamo. Keby sa tak stalo, zrútilo by sa na mieste. Explodovali - možno sa zničili samé - približne desať metrov (od lietadla),“ uviedol ruský prezident, podľa ktorého boli príčiny havárie objasnené po dôkladnej analýze zahŕňajúcej aj čierne skrinky.

Azerbajdžanský prezident za mylný zásah od začiatku vinil ruské ozbrojené sily. Rusko, ktoré sa podľa neho snažilo príčiny havárie ututlať, verejne ostro kritizoval a žiadal ospravedlnenie. Alijev tiež vyzval Moskvu, aby potrestala osoby zodpovedné za zostrelenie lietadla.

Zdroj: Info.sk, TASR
