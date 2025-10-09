Pápež Lev vyzýva novinárov, aby bránili pravdu v čase nárastu dezinformácií
- DNES - 14:50
- Vatikán
Pápež Lev XIV. počas stredajšej audiencie zdôraznil dôležitosť médií ako bašty proti spoločenskému rozdeleniu a dezinformáciám.
Na audiencii boli delegáti konferencie MINDS International - združenia popredných svetových tlačových agentúr vrátane francúzskej AFP.
„Vďaka svojej trpezlivej a dôkladnej práci môžete vybudovať záštitu proti tým, ktorí sa prostredníctvom starobylého umenia klamstiev snažia vytvárať konflikty, aby panovali rozdelením, a záštitu civilizácie proti pohyblivým pieskom aproximácie a postpravdy,“ dodal Lev v príhovore adresovanom novinárom.
Uviedol tiež, že v polarizovaných časoch musia práve médiá chrániť pred takýmto zneužívaním moci. Podľa DPA nie je jasné, či Lev zvolil tieto slová v kontexte krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa proti kritickým médiám.
Pápež zdôraznil aj potrebu „slobodných, presných a objektívnych informácií“, a to najmä vzhľadom na výzvy, ktorým v súčasnosti svet čelí.
Za dôležité pápež označil, aby novinári mohli pracovať v teréne ako očití svedkovia, čím sa dosiahne, že „informácie nebudú manipulované na účely, ktoré sú v rozpore s pravdou a ľudskou dôstojnosťou“.
Podľa pápeža, ktorý je sám často objektom „deep fakes“ s falošnými videami na sociálnych sieťach, musí „cenná služba“ tlačových agentúr „slúžiť ako protijed“ proti šíreniu informačného odpadu.
Lev tiež kritizoval koncentráciu moci medzi technologickými spoločnosťami a poznamenal, že algoritmy generujú obsah a dáta rýchlejšie a vo väčšom množstve ako kedykoľvek doteraz.
V kontexte, keď umelá inteligencia prispieva k oslabeniu dôvery verejnosti v tradičné médiá, Lev XIV. vyzval na ostražitosť, „aby informácie a algoritmy, ktoré ich dnes riadia, neboli v rukách niekoľkých jednotlivcov“.
Lev, ktorý bol za pápeža zvolený v máji 2025, v minulosti niekoľkokrát upozornil na problematiku umelej inteligencie a označil ju za jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov.
AFP doplnila, že podľa porovnávacej správy o demokracii zverejnenej začiatkom septembra sa sloboda tlače za posledných päť rokov na celom svete výrazne zhoršila a dosiahla najnižšiu úroveň za 50 rokov. V tejto situácii niekoľko veľkých online platforiem – vrátane Meta a X – obmedzuje svoje nástroje na overovanie obsahu, upozornila AFP.
Putin priznal zodpovednosť Ruska za haváriu azerbajdžanského lietadla
Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.
Petr Fiala: Na môjho blízkeho spolupracovníka sa chystala diskreditačná kampaň
Na jedného z najbližších spolupracovníkov českého premiéra Petra Fialu sa podľa predsedu vlády pripravuje diskreditačná kampaň, ktorej obsahom by malo byť podozrenie zo spolupráce so zahraničnou spravodajskou službou.
Babiš telefonoval so Zelenským, budúci rok by chcel navštíviť Ukrajinu
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine.
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu o vydanie Babiša na stíhanie
Mestský súd v Prahe poslal vo štvrtok do Poslaneckej snemovne českého parlamentu žiadosť o vydanie predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo.