Štvrtok, 9.10.2025
Petr Fiala: Na môjho blízkeho spolupracovníka sa chystala diskreditačná kampaň

Na jedného z najbližších spolupracovníkov českého premiéra Petra Fialu sa podľa predsedu vlády pripravuje diskreditačná kampaň, ktorej obsahom by malo byť podozrenie zo spolupráce so zahraničnou spravodajskou službou.

Fiala preto zvolal Výbor pre spravodajskú činnosť, kde bol podľa jeho slov uistený, že informácie nie sú pravdivé. Oznámil to vo štvrtok na webe Úradu vlády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

V uplynulých dňoch som dostal informáciu o pripravovanej diskreditačnej kampani proti jednému z mojich najbližších spolupracovníkov. Vzhľadom na to, že obsahom je tvrdenie o údajnom podozrení zo spolupráce so zahraničnou spravodajskou službou, zvolal som bezodkladne Výbor pre spravodajskú činnosť,“ oznámil Fiala.

Na schôdzke sa zúčastnil minister vnútra Vít Rakušan, šéfka rezortu obrany Jana Černochová, minister zahraničných vecí Jan Lipavský a všetci traja riaditelia spravodajských služieb - za Bezpečnostnú informačnú službu (BIS) Michal Koudelka, za Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) Vladimír Posolda a za Vojenské spravodajstvo Petr Bartovský.

Tí ma informovali, že šírené informácie sú nepravdivé a že pochádzajú z prostredia organizovanej skupiny dlhodobo pôsobiacej proti záujmom českého štátu,“ priblížil Fiala a dodal, že o celej veci informoval aj prezidenta Petra Pavla a relevantných zahraničných partnerov.

Zdroj: Info.sk, TASR
