Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai
Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia, informuje TASR.
Krasznahorkaia (71) ocenili „za jeho pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“, uvádza sa vo vyhlásení akadémie zverejnenom na sieti X.
Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989). Zatiaľ čo Melanchólia vzdoru bola do angličtiny preložená v roku 1998, na Krasznahorkaiov prvý román Satanské tango si anglicky hovoriaci čitatelia museli počkať až do roku 2012.
V slovenskom jazyku mu prostredníctvom vydavateľstva BRAK vyšli tri romány - Svet beží a Melanchólia vzdoru v preklade Gabriely Magovej a Satanské tango, ktorý preložila Tímea Beck. Jeho diela podľa webu BRAK-u charakterizuje okrem iného impozantná koncepcia, filozofický fundament a osobitý rozprávačský jazyk.
Krasznahorkaia švédska porota označila za „významného autora epických diel v stredoeurópskej tradícii, ktorá siaha od Kafku po Thomasa Bernharda a vyznačuje sa absurditou a grotesknou prehnanosťou“.
Od roku 2015 je laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny, ktorú udeľujú raz za dva roky žijúcemu autorovi v oblasti beletrie publikovanej v anglickom jazyku. Toto ocenenie získal dosiaľ ako jediný Maďar.
Za rok 2024 dostala Nobelovu cenu za literatúru Juhokórejčanka Han Kchang, ktorá sa v medzinárodnom meradle preslávila románom Vegetariánka.
Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Zošidlo
Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie vo štvrtok premiéru inscenácie Zošidlo. Ako informovala dramaturgička BDŽ Petra Tvrdá, hra vznikla na motívy rovnomenného literárneho diela svetoznámeho britského autora Guya Bassa.
Adam Pavlovčin alias Adonxs prichádza s baladou Wasted
Po svojom debute na Eurovízii sa Adonxs vracia so silnou baladou nazvanou Wasted, ktorá vznikla z rovnakého tvorivého procesu ako Kiss Kiss Goodbye.
Slovenský film Otec získal hlavnú cenu na festivale v Zürichu
Film Otec od slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu, informoval v sobotu spravodajský web The Hollywood Reporter, píše TASR.
Máte dve srdcia, tvrdí kardiológ. Tento jednoduchý cvik vám môže zachrániť život
Zabudnite na zložité cvičebné plány. Podľa kardiológa vám môže výrazne znížiť riziko infarktu aj jednoduchý každodenný pohyb.