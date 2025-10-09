  • Články
Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai

  DNES - 13:33
  Štokholm
Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai

Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia, informuje TASR.

Krasznahorkaia (71) ocenili „za jeho pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“, uvádza sa vo vyhlásení akadémie zverejnenom na sieti X.

Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989). Zatiaľ čo Melanchólia vzdoru bola do angličtiny preložená v roku 1998, na Krasznahorkaiov prvý román Satanské tango si anglicky hovoriaci čitatelia museli počkať až do roku 2012.

V slovenskom jazyku mu prostredníctvom vydavateľstva BRAK vyšli tri romány - Svet beží a Melanchólia vzdoru v preklade Gabriely Magovej a Satanské tango, ktorý preložila Tímea Beck. Jeho diela podľa webu BRAK-u charakterizuje okrem iného impozantná koncepcia, filozofický fundament a osobitý rozprávačský jazyk.

Krasznahorkaia švédska porota označila za „významného autora epických diel v stredoeurópskej tradícii, ktorá siaha od Kafku po Thomasa Bernharda a vyznačuje sa absurditou a grotesknou prehnanosťou“.

Od roku 2015 je laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny, ktorú udeľujú raz za dva roky žijúcemu autorovi v oblasti beletrie publikovanej v anglickom jazyku. Toto ocenenie získal dosiaľ ako jediný Maďar.

Za rok 2024 dostala Nobelovu cenu za literatúru Juhokórejčanka Han Kchang, ktorá sa v medzinárodnom meradle preslávila románom Vegetariánka.

Zdroj: Info.sk, TASR
