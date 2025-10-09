  • Články
  • DNES - 13:30
  • Praha
Babiš telefonoval so Zelenským, budúci rok by chcel navštíviť Ukrajinu

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine.

Babiš to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že ak všetko vyjde, budúci rok Ukrajinu navštívi a so Zelenským sa stretne osobne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Práve som hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, v minulosti sme sa stretli už trikrát, naposledy v novembri 2019 v Kyjeve. Som rád, že ma kontaktoval a popísal mi aktuálnu situáciu. Vyjadril som mu našu podporu a prianie, aby vojna čo najskôr skončila. Tiež sme sa dohodli, že ak všetko vyjde, budúci rok Ukrajinu navštívim a o všetkom sa porozprávame aj osobne,“ napísal Babiš.

Telefonát s prezidentom Ukrajiny avizoval šéf ANO už v pondelok. Novinárom vtedy povedal, že spolu mali hovoriť pôvodne v nedeľu, ale termín sa nakoniec presunul, pretože Zelenskyj musel riešiť situáciu s dronmi.

Šéf ANO v stredu po rokovaní poslaneckého klubu povedal, že ak bude jeho hnutie vo vláde, nebude Česko posielať zo štátneho rozpočtu peniaze na zbrane pre Ukrajinu. „Z nášho rozpočtu nebudeme dávať Ukrajine ani korunu. My nemáme peniaze pre Českú republiku. Ukrajine sme pomáhali priamo a teraz sa bude pomáhať cez Európsku úniu,“ vyhlásil predseda hnutia ANO.

Zdroj: Info.sk, TASR
