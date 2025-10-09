  • Články
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu o vydanie Babiša na stíhanie

  • DNES - 13:02
  • Praha
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu o vydanie Babiša na stíhanie

Mestský súd v Prahe poslal vo štvrtok do Poslaneckej snemovne českého parlamentu žiadosť o vydanie predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo.

Serveru Novinky.cz to potvrdil sudca Jan Šott, ktorého senát o prípade rozhoduje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Žiadosť o vydanie pána Babiša bola vo štvrtok dopoludnia odoslaná,“ citoval server Šotta. Súd tak podľa jeho slov urobil po tom, ako boli v Zbierke zákonov zverejnené výsledky volieb, čím sa zvolenie Babiša stalo právoplatné.

Žiadosťou sa bude musieť najskôr zaberať mandátový a imunitný výbor snemovne, ktorý k nej vydá odporúčanie, a až následne všetci poslanci v pléne. Jednotlivé výbory však zatiaľ ustanovené nie sú, prvá schôdza snemovne sa uskutoční až 3. novembra. Dovtedy sa tak o žiadosti rozhodovať nebude.

Predseda hnutia SPD Tomio Okamura už avizoval, že poslanci jeho hnutia žiadosť o vydanie Babiša nepodporia. Okamura tiež čelí trestnému stíhaniu, je obžalovaný z podnecovania k nenávisti v prípade predvolebných plagátov. Vydávaniu tak bude čeliť tiež.

Zdroj: Info.sk, TASR
