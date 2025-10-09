  • Články
Šumiac: V obci po tragickej dopravnej nehode vyvesili čiernu vlajku

  • DNES - 12:52
  • Šumiac
V obci Šumiac po stredajšej (8. 10.) tragickej dopravnej nehode na Horehroní vyvesili čiernu vlajku.

Všetkých šesť obetí i ťažko zranený chlapec pochádzajú zo Šumiaca, obec na pomoc pozostalým zriadi transparentný účet. Pre TASR to uviedol obecný poslanec a zástupca starostky Marek Tuhovčák.

Informácie o tragickej nehode prijala samospráva i obyvatelia obce veľmi ťažko. „Je to obrovská tragédia, je to zdrvujúce,“ skonštatoval Tuhovčák s tým, že na pomoc rodinám a pozostalým obec zriadi transparentný účet.

K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Sedemročný chlapec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. „Jedna posádka išla z práce domov, druhá posádka išla na ošetrenie do ambulancie do Brezna,“ priblížil Tuhovčák.

Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Zdroj: Info.sk, TASR
