Šumiac: V obci po tragickej dopravnej nehode vyvesili čiernu vlajku
V obci Šumiac po stredajšej (8. 10.) tragickej dopravnej nehode na Horehroní vyvesili čiernu vlajku.
Všetkých šesť obetí i ťažko zranený chlapec pochádzajú zo Šumiaca, obec na pomoc pozostalým zriadi transparentný účet. Pre TASR to uviedol obecný poslanec a zástupca starostky Marek Tuhovčák.
Informácie o tragickej nehode prijala samospráva i obyvatelia obce veľmi ťažko. „Je to obrovská tragédia, je to zdrvujúce,“ skonštatoval Tuhovčák s tým, že na pomoc rodinám a pozostalým obec zriadi transparentný účet.
K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Sedemročný chlapec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. „Jedna posádka išla z práce domov, druhá posádka išla na ošetrenie do ambulancie do Brezna,“ priblížil Tuhovčák.
Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Polícia obvinila muža z Bratislavy, mal neoprávnene zaobchádzať s anabolikami
Polícia po utorkovej (7. 10.) akcii s názvom Silák obvinila 42-ročného muža z Bratislavy.
Rektor UNIZA udelil študentom na 17. novembra rektorské voľno
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Ján Čelko rozhodol, že 17. november,
PS: Na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie aj osvetová kampaň
Na Slovensku chýbajú vakcíny, rovnako aj termíny na očkovanie. Takisto chýba osvetová kampaň o benefitoch očkovania.
Na Námestí slobody v Bratislave predstavia 17. novembra pamätník Nežnej revolúcie
Na Námestí slobody v Bratislave by 17. novembra mali oficiálne uviesť pamätník Nežnej revolúcie.